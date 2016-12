Auto

Rückblick 2016: Auf dem Automarkt bewegt sich was

Vom größten, stärksten und schnellsten SUV über Neuheiten in der Business-Klasse sowie bei elektrifizierten Modellen bis hin zu den Kleinwagen: Das Jahr 2016 hatte in Sachen Modellneuheiten einiges zu bieten. Ein Rückblick auf einige Highlights.

Mit dem neuen Jahr rollen wieder neue Modelle zu den Händlern. Aber auch das ablaufende hatte diverse Neuheiten zu bieten.

Nicht, dass der SUV-Boom bis zu diesem Jahr noch nicht richtig in Fahrt gewesen wäre. Doch 2016 hat den Hochbeinern in allen Größen noch mal richtig Schwung verliehen: Egal, wie die Zulassungszahlen sich sonst in den vergangenen Monaten entwickelten: Die Verkäufe von neuen SUV wuchsen immer zweistellig. In mehreren Monaten steigerten sich die Neuzulassungen um ein Drittel oder mehr. Kein Wunder also, dass die SUV zusammen mit dem technisch verwandten Segment der Geländewagen nach 11 Monaten auf einen Marktanteil von 21 Prozent kommen und das hierzulande beliebteste Segment der Kompaktklasse (25 Prozent Marktanteil) fast eingeholt haben.

Das hängt auch mit den immer neuen Modellen zusammen, die die Autohersteller kontinuierlich auf den Markt rollen. In diesem Jahr allen voran Geländewagen-Segmentsbestseller VW Tiguan (4,49 Meter), den die Wolfsburger in einer brandneuen Generation herausbrachten. Aber auch die Schwestermarken konnten mit hochbeinigen Modellen punkten: Skoda mit dem 4,70 Meter langen Flaggschiff Kodiaq, Seat mit dem 4,36 Meter langen Ateca, dem allerersten SUV der Marke. Audi erweiterte sein SUV-Portfolio mit dem urbanen Offroader Q2 (4,19 Meter) nach unten. Jaguar brachte mit dem F-Pace ebenfalls sein erstes SUV zu den Händlern.

Von der britischen Traditionsmarke Bentley ist mit dem Bentayga (5,14 Meter) nicht weniger als das größte, stärkste, schnellste und teuerste SUV der Welt auf den Markt gekommen. Weitere neue Exoten im Segment: Der Range Rover Evoque als Cabrio (4,37 Meter), das rein elektrische Model X von Tesla (5,03 Meter) mit den charakteristischen hinteren Flügeltüren oder der ausschließlich als Hybrid angebotene Crossover Kia Niro (4,36 Meter).

Bewegung in allen Klassen

Natürlich hat im Jahr 2016 auch in den traditionellen Segmenten die Neuheitenflut nicht nachgelassen. In der Business-Klasse startete die neue E-Klasse, unter anderem mit Vernetzung mit der Infrastruktur und teilautonomen Fahrfunktionen. Auch der völlig neu gestaltete Volvo S90 kann alleine lenken, bremsen und Abstand halten, die Schweden haben hier zudem ihre neue Infotainmentbedienung auf einem Tablet-großen Bildschirm eingesetzt. Mit einem modernen Ansatz in Sachen Cockpitgestaltung hat sich etwas höher auch der Porsche Panamera eingereiht, in dem der Fahrer nun neben dem analogen Drehzahlmesser auf hochauflösende Displays, zudem auf ein neues Infotainmentsystem blickt.

Auch am anderen Ende der Segmentsaufstellung hat es in diesem Jahr ein paar Änderungen gegeben, die allerdings erst im kommenden Jahr auf der Straße zu sehen sind. So ist zum Beispiel der Ford Ka zurückgekehrt, allerdings nicht als knubbeliger Kleinstwagen mit Niedlichkeitsfaktor. Der Ka+ will vor allem praktisch sein und mit günstigem Preis und Sach-Argumenten überzeugen. Im Gegensatz dazu setzt Citroen mit dem C3 mehr auf Optik: Die Franzosen haben dem Kleinwagen schmucke Elemente des außergewöhnlichen C4 Cactus verpasst. Auch der Nissan Micra hat sich vom biederen Design verabschiedet.

Nach dem Motto "auffällig, aber nicht schrill" hat Hyundai sein neues Konzept für eine Kompakt-Limousine verpackt: Der Ioniq ist das erste Fahrzeug, das von vornherein für die drei Antriebsarten Hybrid, Elektro und Plug-in-Hybrid ausgelegt wurde. Auf dem elektrifizierten Markt haben sich in diesem vor allem diverse Reichweitenverlängerungen angekündigt: So ist nun beispielsweise der Nissan Leaf mit 250 Kilometern Aktionsradius auf dem Markt, der BMW i3 kommt 300 Kilometer weit.

Natürlich hat das Jahr 2016 auch einige neue oder neu aufgelegte Spaßmodelle hervorgebracht. Porsche sorgte dabei mit neuen Vierzylinder-Boxermotoren in 718 Boxster und Cayman kurz für einen Aufschrei, der aber angesichts der Performance schnell verklang. Für kleineres Budget rollte Fiat im Sommer den mit dem Mazda MX-5 eng verwandten Stoffdach-Zweisitzer 124 Spider zu den Händlern. Mercedes wagte nach 45 Jahren wieder die Öffnung der S-Klasse und konkurriert mit dem Luxus-Cabrio nun mit Bentley und Rolls-Royce.

