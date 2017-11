Auto

Der Neue kommt 2018: BMW X2 - SUV Coupé für die Jungen?

Mit dem X2 will BMW ein frisches SUV-Coupé für eine junge Generation an Autofahrern auf den Markt bringen. Bis dato war der "hippe" Bruder des X1 nur eine Studie. Jetzt gibt es Details zum Wagen und zum Marktstart.

Mit dem neuen X2 will BMW eine jüngere Käuferschicht ansprechen, als es der X1 oder die deutlich größeren X3 und X5-Modelle bis Dato gekonnt haben. Quadratisch wirkende Radhäuser, eine Doppelniere in umgekehrter Trapezform und die flache Fenstergrafik fungieren ebenso als Eyecatcher wie das Markenlogo in der C-Säule. In Summe sollen all diese Dinge das neue SUV-Coupé vom längeren und höheren X1 abheben.

Ebenfalls neu: Die Modell-Varianten "M Sport X" und "M Sport", die vor allem das sportlich orientierte Publikum mit einem im Serienumfang enthaltenen Sportfahrwerk anlocken sollen. Das Basismodell ist mit 17-Zöllern und LED-Tagfahrlicht ausgestattet, gegen Aufpreis gibt es Räder bis 21 Zoll und Voll-LED-Scheinwerfer.

Zum Marktstart des X2 im März 2018 wird BMW mit drei bekannten Motoren antreten– einen Benziner und zwei Diesel. Die Leistungsspanne reicht von 190 PS (xDrive20d) über 192 PS (xDrive20i) bis zu 231 PS (xDrive25d). Weitere Motorisierungen sollen im Laufe des kommenden Jahres folgen. Die Diesel-Aggregate sind immer an Allradantrieb und ein Achtgang-Steptronic-Getriebe gebunden, den Benziner gibt es mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Frontantrieb.

Zum Serienumfang im Innenraum des X2 gehören Stoff-Alcantara-Bezüge mit Kontrastnähten sowie das iDrive-System mit 8,8-Zoll-Display. Optional gibt es ein vollfarbiges Head-up-Display, diverse Online-Services sowie unter anderem einen Stau- und Parkassistenten. Der Kofferraum fasst 470 Liter.

Quelle: n-tv.de