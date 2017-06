Auto

Die nächste Generation: BMW präsentiert neuen X3

BMW schickt die nächste Generation des X3 ins Rennen. Design und Innenraum sind deutlich moderner geworden, wobei der große Wurf zum Vorgänger ausgeblieben ist. dafür wird es erstmals in der Reihe ein M-Performance.Modell geben.

Im Jahr 2003 kam die erste Generation des BMW X3 auf den Markt. Seit dem konnten die Münchener rund 1,5 Millionen Exemplare des SUV unters Volk bringen. Nun steht die nächste Baureihe in den Startlöchern. Das neue Design lässt den X3 muskulöser auftreten, vor allem die großen "Nieren" an der Front und die neuen LED-Scheinwerfer fallen auf. Am Heck gibt es – ebenfalls deutlich gewachsene – Voll-LED-Rückleuchten, eine automatische Kofferraumklappe sowie neu gestaltete Endrohre.

Geblieben sind die kurzen Überhänge vorne und hinten, die zu einer Gewichtsbalance von 50:50 zwischen den beiden Achsen beitragen. Erstmals rollt der X3 statt auf 17-Zöllern nun auf 18-Zoll-Rädern. Optional geht es hinauf bis auf 21 Zoll. Das Fahrwerk wurde hinsichtlich Geradeauslauf und Lenkgefühl optimiert, auch die Fahrdynamik soll sich dadurch verbessern. Diese dürfte außerdem von den Gewichtseinsparungen von bis zu 55 Kilogramm profitieren. Auch den Luftwiderstands-Wert konnten die Münchner verringern.

X3 im Luxuskleid

Neu ist die neben den beiden bekannten Modellreihen "xLine" und "M Sport" nun zusätzlich erhältliche Variante "Luxury Line" mit vergrößertem Fokus auf Komfort und gehobene Ausstattung. So gibt es auf Wunsch eine Drei-Zonen-Klimaautomatik, eine aktive Sitzbelüftung und ein großes Panorama-Glasdach. Der Innenraum glänzt mit einem neuen Multifunktionslenkrad, Ambiente-Beleuchtung und einem großen Ablagefach samt Cupholder in der Mittelkonsole.

Das Touchdisplay des Infotainment-System wächst auf 10,2 Zoll an und lässt sich optional auch mit Hand- oder Finger-Gesten steuern. Auf Wunsch gibt es eine Sprachsteuerung und ein Head-up-Display. Das Kofferraumvolumen liegt bei 550 bis 1600 Liter. Hilfreich beim Verladen dürften ein adaptives Befestigungs-System sowie eine per Knopfdruck aus dem Kofferraum umlegbare Rückbank sein.

Jetzt auch als M-Performance

Bei den Motoren setzt BMW für den Marktstart – und kurz danach – auf zwei Diesel und drei Benziner. Bei den Selbstzündern reicht die Spanne vom X3 xDrive20d mit 190 PS bis zum X3 xDrive30d mit 265 PS. Die Benzin-Aggregate leisten 184 PS im X3 20i, 252 PS im X3 xDrive30i und 360 PS im X3 M40i. Letzterer ist das erste M-Performance-Modell der X3-Baureihe und kommt mit einer größeren Bremsanlage, einer speziellen Fahrwerks-Auslegung einer Sport-Abgasanlage sowie einer speziell abgestimmten Lenkung. Galvanisierte Karosserie-Details in "Cerium Grau" unterscheiden den M40i optisch von seinen schwächeren Brüdern.

Auf der Seite der Fahr-Assistenten können X3-Kunden nun unter anderem auf eine "Active Cruise Control", einen Lenk- sowie einen Spurführungs-Assistenten setzen. Der Spurwechsel- und Spurhalteassistent kommt darüber hinaus mit einem Seitenkollisionsschutz. Außerdem führt BMW die jüngste "Connected"-Generation im X3 ein. Der Online-Service soll die nahtlose Verknüpfung von Mensch, Fahrzeug und Umwelt voranbringen. So lassen sich unter anderem Kalender-, Reise- oder Kontaktdaten von Smartphones, Smartwatches oder dem heimischen PC direkt in den X3 schicken, der dann für einen bestimmten Termin beispielsweise die beste Route und Start-Uhrzeit errechnet.Die Markteinführung des X3 erfolgt im Herbst diesen Jahres. Was es kosten wird ist noch nicht bekannt, bisher startete das Einstiegsmodell X3 20i bei 43.800 Euro.

Quelle: n-tv.de