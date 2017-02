Auto

Rennriese für den Highway: Dodge Durango SRT - auf Angriff getrimmt

Der Dodge Durango ist eigentlich ein kommodes Familien-SUV. Doch wenn die Tuner von SRT (Street and Racing Technology) hand anlegen, wird daraus ein auf Angriff getrimmter Rennriese mit 482 PS und 637 Newtonmeter Drehmoment.

"Think Big" scheint in den USA wieder en vogue zu sein. Zumindest die Autoindustrie zeigt in den USA wieder richtig Muskeln. So auch Dodge. Die Marke mit dem Widderkopf wird auch auf der im April stattfindenden Chicago Auto Show mit dem neuen Durango SRT auftrumpfen.

SRT steht im Chrysler-Konzern für Straßen- und Renntechnologie. Und von dieser Technik hat Dodge nun auch einiges in den Allradler Durango gestopft. Mit einem 6,4-Liter-V8-Motor bewaffnet wird aus dem Familienauto ein 482 PS und 637 Newtonmeter starkes Performance-Car. Die Sprintzeit des 2,5-Tonners verkürzt sich aus dem Stand auf Tempo 100 auf rund viereinhalb Sekunden. Das sind rund drei Sekunden weniger als bei der bisher stärksten Variante des Durango. Die Schaltarbeit wird von einer Achtgang-Automatik übernommen, die das Antriebsmoment auf den hecklastig ausgelegten Allradantrieb überträgt.

Macho-Aura

Zudem sorgen beim Durango ein aktives Mittendifferenzial, adaptive Dämpfer, ein strafferes Fahrwerk, Stabilisatoren und mächtige Brembo-Stopper für eine bessere Beherrschbarkeit in den Kurven. Die Motorhaube wirkt mit ihrem unglaublich großen Kühlergrill herrlich zerfurcht und auch die Frontschürze haben die Designer eindeutig auf Angriff getrimmt. Ein paar zusätzliche Luftöffnungen in der Außenhaut, 20 Zoll große geschmiedete Alufelgen, Kotflügelverbreiterungen und großvolumige Auspuffendrohre verleihen dem Durango SRT außerdem noch die nötige Macho-Aura.

Innen gibt es fürs Ambiente unter anderem mit rotem Leder bezogene Sportsitze. Was der Spaß kosten wird, ist noch nicht bekannt. Ende 2017 soll der dynamische Durango in den USA auf den Markt kommen.

Quelle: n-tv.de