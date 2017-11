Auto

Freikörperkultur auf der Eicma: Drei nackte Neuzugänge bei Honda

Für die kommende Motorradsaison hat Honda gleich drei nackte Eisen im Feuer. Am imposantesten dürfte aber die Neuauflage der CB 1000R sein. Aber auch das zusätzliche Modell Adventure Sports der Africa Twin sollte auf Interesse stoßen.

Die Motorradsaison 2017 neigt sich dem Ende, da präsentieren die Hersteller traditionsgemäß auf der Eicma in Mailand bereits die Kollektion für das kommende Jahr. Auch die weltweit meistverkaufte Marke ist in Italien am Start und präsentiert für das kommende Jahr drei Neuzugänge, wobei hierzulande die beliebte Africa Twin eine entscheidende Rolle zukommen dürfte. An die 5000 Stück der Einliter-Reiseenduro mit dem legendären Namen sind seit Anfang 2016 bis zum Jahresende 2017 in Deutschland neu in den Verkehr gekommen.

Mehr für die Africa Twin

In der für 2018 aufgehübschten Variante soll eine modifizierte Airbox das Ansprechverhalten des Motors verbessern, eine überarbeitete Abgasanalage für einen angenehmeren Klang und eine optimierte Leistungsabgabe sorgen. Zudem ermöglicht das neu installierte Ride-by-Wire-System nunmehr drei Fahrmodi und die Traktionskontrolle lässt mehr Einstellmöglichkeiten zu.

Die Gewichtsreduzierung des 2018er Modells in Höhe von gut zwei Kilogramm ist Folge des Einbaus einer Lithium-Ionen-Batterie. Wertiger zeigen sich auch die Felgen, die jetzt mit Edelstahl-Speichen bestückt sind. Eine Neuheit stellt die Warnleuchtenfunktion der Blinker dar; sie signalisiert dem nachfolgenden Verkehr extrem harte Bremsmanöver, wobei die Eingriffsschwelle auf nasser Fahrbahn niedriger liegt als auf trockener Fahrbahn.

Adventure Sports

Das zusätzliche Modell Adventure Sports der Africa Twin soll die ohnehin recht guten Fernreisequalitäten dieses Motorrads weiter erhöhen. Zu diesem Zweck werden ein um 5,4 Liter vergrößerter Tank sowie Heizgriffe und eine Bordsteckdose montiert, die Federwege sind zugunsten höherer Offroad-Qualitäten etwas länger - was eine größere Sitzhöhe zur Folge hat -, wobei die Sitzbank flacher ausgeformt ist und eine höhere Scheibe den den Windschutz optimiert.

Zudem gibt es einen großen Alu-Motorunterschutz und seitliche Sturzbügel. Als Zubehör werden Aluminium-Seitenkoffer angeboten. Selbstverständlich bietet das Adventure-Sports-Modell alle oben genannten Verbesserungen des Basisfahrzeugs. Die zusätzliche Ausstattung schlägt mit einem Gewichtsplus von 13 Kilogramm zu Buche. So bestückt bringt die Adventure Sports-Version mit manuellem Getriebe 243 Kilogramm, mit DCT-Getriebe 253 Kilogramm.

Neuauflage der CB 1000R

Bereits seit Jahren warten Honda-Fans auf eine Neuauflage des Nakedbikes CB 1000R. Ab Frühjahr 2018 wird es lieferbar sein, und zwar mit 20 PS zusätzlicher Leistung und zahlreichen Ausstattungs-Verbesserungen. Zudem ist das Neumodell um 12 Kilogramm leichter geworden. Das Vierzylinder-Triebwerk ist eine Modifizierung aus dem Superbik Fireblade.

Damit stehen auch in der CB 1000R jetzt 145 PS bei 10.500 Kurbelwellenumdrehungen zur Verfügung. , das maximale Drehmoment erreicht 104 Newtonmeter. E-Gas sowie drei Fahrprogramme sind Standard, auch Traktionskontrolle, Leistung und Motorbremse sind einstellbar. Der neue Rahmen ist eine deutlich gewichtserleichterte Backbone-Stahlkonstruktion, so dass als Gesamtgewicht nun 212 Kilogramm genannt werden – ein mittelmäßiger Wert für das Einliter-Segment der Power-Nakedbikes.

CBR 300R

Optisch ziemlich ähnlich ist der Tausender die mit nur 300 Kubikzentimeter Hubraum antretende CB 300R, deren Design als "Neo Sports Café" bezeichnet wird. Mit einem 286 Kubikzentimeter großen Einzylinder-Viertaktmotor, Upside-down-Gabel, Vierkolben-Radialbremssätteln, einstellbarem Mono-Federbein und LED-Beleuchtung rundum ist die Ausstattung des kleinen Nakedbikes recht anspruchsvoll. Das Leergewicht von 143 Kilogramm lässt die CB 300R recht leicht erscheinen. In Verbindung mit der Leistung des aus der supersportlichen CBR 300R bekannten Vierventilmotors von 32 PS sollten gute Fahrleistungen realisierbar sein, die insbesondere junge Leute ansprechen könnten, die den Aufstieg vom Führerschein A1 zu A2 geschafft haben.

CB 125R

Unübersehbar zur Modellfamilie gehört auch die neue CB 125R, die als Leichtkraftrad an die 11-kW-Regelung gebunden ist. Ihr genügt deshalb ein flüssigkeitsgekühlter Zweiventil-Einzylindermotor, der sich zu maximal 13,3 PS aufschwingt. Sein Verbrauch soll bei rund 2,2 Liter pro 100 Kilometer liegen. Die 126 Kilogramm wiegende Klein-CB weist sehr erwachsene Dimensionierungen von Telegabel, Reifen und Bremsen auf. Auch sie erhält rundum LED-Beleuchtung und ist mit einem ABS ausgerüstet.

Auch bei Honda steigt die Zahl der Modelle, die mit elektronischer Traktionskontrolle ausgerüstet werden: Dieses Ausstattungsmerkmal weisen im Modelljahr das Mittelklassebike NC 750X sowie der Crossover-Scooter X-ADV auf. Letzterer erhält zusätzlich den aus der Reiseenduro Africa Twin bekannten G-Knopf für die Offroad-Adaption des DCT-Getriebes. Damit soll die "Auf-und-davon"-Attitüde des mit grobstolligen Reifen ausgerüsteten 750er Rollers einmalmehr unterstrichen werden.

Quelle: n-tv.de