Ein SUV - was sonst: Kia stellt neuen Stonic vor

Kia bugsiert ein weiteres SUV in seine Modellpalette, um den Kunden-Hunger nach diesem Segment zu stillen: den neuen Stonic. Dabei machen die Koreaner erneut vieles richtig - angefangen beim Verzicht auf teuren Allradantrieb bis hin zum gelungenen Design.

Als das Tuch des neuen, noch verhüllten Kia Stonic fällt, ist man im Grunde nicht überrascht. Dass die Koreaner Autos mit coolem Design und schick gestalteten Innenräumen inklusive solider Verarbeitung hinbekommen, ist inzwischen ja hinlänglich bekannt. Trotzdem beeindruckend, wie ein Auto nach dem anderen aus der Feder des Designteams um Kreativ-Chef Peter Schreyer gelingt.

Mit 4,14 Metern ist der Kia Stonic eine Art großer SUV-Kleinwagen, daher wird aus rein ökologischer und fahrdynamischer Hinsicht der Standard-Segmentvertreter Rio alleine aufgrund seiner sieben Zentimeter flacheren Dachlinie (der Stonic misst hier 1,52 Meter) die bessere Figur abgeben. Aber die aktuelle Auto-Mode diktiert eben SUV. Und da die Marktprognosen eine Verdopplung des Segments von jetzt knapp über einer Million auf zwei Millionen Einheiten bis 2020 voraussagen, könnte der Stonic eine solide Gewinnstütze für den Konzern werden.

Kleiner Bruder des Sportage treibt es bunt

Schon auf den ersten Blick fällt die Lifestyle-Ausrichtung des Fahrzeugs ins Auge: Mehr als 20 Bicolor-Kombinationen mit farblich abgesetztem Dach sind möglich. Flippige Töne wie Gelb oder Orange verleihen dem ausschließlich als Fronttriebler lieferbaren Kia ein ausdrucksstarkes Äußeres.

Dagegen sind die Triebwerke ein Kontrastprogramm. Die Motorleistung startet mit bodenständigen 84 PS beziehungsweise 99 PS aus zwei verschiedenen Saugbenzinern mit 1,2 respektive 1,4 Litern Hubraum und endet mit einem 110 PS starken und 1,6 Liter großen Diesel sowie dem neuen Einliter-Turbobenziner mit 120 PS. Damit produziert der Koreaner gemittelte NEFZ-Verbräuche von 4,2 (Diesel) bis 5,5 Litern (1,4-Otto). Durch die Leitungen des Turbobenziners sollen durchschnittlich fünf Liter je 100 km/h fließen.

Ein kurzer Blick in den Innenraum lässt den Stonic verdächtig nach Rio aussehen. In der Tat hatten die Außendesigner wohl mehr Arbeit als die Innenarchitekten, denn Tacho und Mittelkonsole sind tatsächlich Zwillingsausgaben, was aber kein schlechtes Zeichen ist. Das Außendesign dagegen setzt sich klar erkennbar vom Rio ab.

Kleinwagen-SUV am Puls der Zeit

Zu den Komfort- und Technikfeatures zählen Enter- und Infotainment-Standards wie Android Auto und Apple CarPlay. Darüber hinaus gibt es Dinge wie schlüsselloses Schließsystem und Tempomat. In Sachen Fahrerassistenz wird es je nach Ausstattung die autonome Notbremsung, Querverkehr- und Spurhalte-Warner sowie Totwinkel-Alarm geben. Die Praktiker unter den potenziellen Stonic-Interessenten sollten wissen, dass das Gepäckraumvolumen zwischen 352 und 1.155 Litern rangiert.

Über Preise will sich der Hersteller zwar noch ausschweigen, aber wer bereits wegen Nissan Juke, Opel Crossland X, Peugeot 2008, der Renault Captur oder dem gerade auch erst vorgestellte Schwestermodell Kona von Hyundai Infos eingeholt und ein entsprechendes Budget geplant hat, der könnte ab dem dritten Quartal dieses Jahres auch bei Kia fündig werden. Irgendwo knapp unter oder über 20.000 Euro werden die Preise starten. Nicht unwichtig: Die markenübliche Siebenjahres-Garantie (bis 150.000 Kilometer) ist auch beim jüngsten Kia-Spross gesetzt.

Quelle: n-tv.de