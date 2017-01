Auto

Q8 Concept in Detroit vorgestellt: Neue Design-Ära für Audi

Wie der für 2018 geplante Audi Q8 aussehen wird, zeigen die Ingolstädter mit einem Konzeptfahrzeug auf der NAIAS in Detroit. Die Studie soll zudem Kritiker verstummen lassen, die Audi in den letzten Jahren ein gewisses Design-Einerlei vorgeworfen haben.

Nach BMW X6 und Mercedes GLE Coupé kommt mit dem Q8 bald auch aus dem Hause Audi ein derartiges Gefährt. Einen ersten Ausblick geben die Ingolstädter auf der Detroit Auto Show mit dem Q8 Concept.

Das SUV-Coupé ist gleichzeitig das erste Modell, das komplett unter der Regie des neuen Designchefs Mark Lichte entstanden ist. Der ehemalige VW-Gestalter ist angetreten, vor allem die Progressivität von Audi optisch herauszustellen und das scheint mit der Studie durchaus gelungen. Litt das Design der Marke doch zuletzt arg unter der zu starken Familienähnlichkeit der Modelle und einer fehlenden Weiterentwicklung.

Den Ur-Quattro im Blick

Auf Basis des Q7 hat Lichte mit seinem Team ein Auto auf die Räder gestellt, das sich in allen Belangen von den Segment-Konkurrenten BMW X6 und Mercedes GLE Coupé abheben will. Anders als diese beiden hat der Q8 vor allem eins nicht: eine typische Coupélinie. Das Dach ist bereits vorne um etwa 6 bis 7 Zentimeter tiefer als beim Q7, spannt sich dann aber fast waagerecht über das Passagierabteil. An der C-Säule gibt es dann wie bei einem Schrägheck einen scharfen Knick nach unten. Die Dynamik wird zudem von der trapezförmig gezeichnete C-Säule und den sehr kurz gehaltenen Überhängen unterstützt. Die sollen gleichsam Erinnerungen an den Ur-Quattro wecken, mit dem Audi einst im Rallye-Sport für Furore sorgte.

Auch die Radhäuser hat Lichte durch eine stärkere Ausprägung in Richtung Quattro gerückt. Den Antrieb des Q8 Concept bildet ein Plug-in-Hybriden auf Basis eines 3,0-Liter-V6-Benziners. Zusammen mit dem Elektromotor stellt er 449 PS und ein Drehmoment von 700 Newtonmeter zur Verfügung. Die rein elektrische Reichweite ist mit 60 Kilometern angegeben, wobei der Normverbrauch bei optimistischen 2,3 Litern auf 100 Kilometern liegen soll. Ein ähnlicher Antrieb dürfte neben einem V6- und V8-Diesel auch in der Serienversion zum Einsatz kommen. Selbst ein reiner E-Antrieb ist denkbar. Den hatte der ehemalige Entwicklungschef Ulrich Hackenberg seinerzeit bereits für den Q8 angekündigt und dabei eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern versprochen.

Neue Wege im Innenraum

Auch im Innenraum geht Audi neue Wege. Vorbild des neuen Bediensystems sind selbstredend die Smartphones: Die Armaturenträger werden von fugenlos eingefügten schwarzen Touch-Displays geprägt, die erst beim Starten des Autos zum Leben erwachen. Schalter gibt es bis auf zwei oder drei Ausnahmen nicht mehr. Neuartig ist auch das Head-up-Display, dessen Anzeigen scheinbar in das direkte Umfeld des Fahrers projiziert werden. Audi spricht hier von Augmented Reality.

Für die Serienversion dürfte die Studie optisch dann aber doch leicht entschärft werden. Die Preise sollten bei rund 70.000 Euro starten und damit deutlich oberhalb des technisch verwandten Audi Q7 liegen.

Quelle: n-tv.de