Auto

Praktisch und komfortabel: Opel Vectra - gebraucht viel Auto fürs Geld

Wer unter den einschlägigen Gebrauchten einen komfortablen Langstreckenwagen mit reichlich Platz sucht, sollte einen Blick auf den Opel Vectra werfen. Allerdings empfiehlt sich bei dem optisch hausbackenen Rüsselsheimer ein sehr genauer Blick in alle Ecken.

Cool war der Opel Vectra C nie. Dafür praktisch und komfortabel. Als Gebrauchtwagen ist er heute außerdem sehr billig. Empfehlenswert sind allerdings nur gepflegte Exemplare des Mittelklassemodells.

Viel Platz im Innenraum

Mit bis zu 4,84 Metern Länge sprengte der Vectra C bei seinem Debüt 2002 die zeitgenössische Mittelklasse. Kein Wunder, sollte die Baureihe doch nicht nur den Vectra B, sondern auch das ausgelaufene Flaggschiff Omega ersetzen. Entsprechend geräumig geben sich Stufenheck- und Fließheckmodell im Innenraum. Der Caravan genannte Kombi, bietet zudem noch einen verlängerten Radstand sowie einen riesigen Kofferraum.

Eine Mischung aus Limousine und Caravan ist der als Topmodell positionierte Opel Signum, dessen Heck schnittiger und knapper ausfällt als beim Kombi, der dafür mit vollständig versenkbaren Rücksitzen und verstellbaren Fondlehnen viel Flexibilität und Reisekomfort bietet. Allerdings eher nur für vier Erwachsene, denn der Mittelplatz hinten ist aufgrund der geringen Dachhöhe nur für Personen bis 1,75 Meter freigegeben.

Durstige OPC-Modelle

Auch beim Antrieb profitierte der Vectra von seiner Rolle als Omega-Ersatz, gab es für das eher biedere Mittelklassemodell doch sogar Sechszylindermotoren. Bei den Benzinern schöpften diese aus 2,8 beziehungsweise 3,2 Litern Hubraum bis zu 280 PS. Im sportlichen OPC-Modell zeigten sich diese Kraftpakete allerdings mit eher ungesitteten Trinkmanieren. Ebenfalls keine Kostverächter sind die 2,2-Liter-Saugbenziner, bei denen zudem gerne die Steuerkette reißt. Die direkt einspritzende Variante mit 155 PS verträgt überdies keinen E-10-Kraftstoff.

Den besten Kompromiss aus Verbrauch und Fahrleistungen bietet der gemeinsam mit Saab entwickelte 2,0-Liter-Turbo mit 175 PS, der zwischen 2003 und 2008 im Angebot war. Wer vor allem in der Stadt unterwegs ist, fährt auch mit den 1,6- und 1,8-Liter-Saugmotoren ordentlich. Für reine Kilometerfresser könnten auch die Euro-4-Diesel eine Option sein. Vor allem die gemeinsam mit Fiat entwickelten 1,9-Liter-Motoren mit 120 PS und 150 PS sind hier eine Empfehlung. Der von Isuzu zugelieferte V6-Diesel hingegen gilt als nicht vollgasfest. Auch die von Opel gebauten 2,0- und 2,2-Liter-Motoren sind keine Option, erfüllen sie doch lediglich die Euro-3-Norm.

Frugal bis feudal

Den Vectra gibt es in einer breiter Ausstattungspalette von frugal bis feudal. Während die Basisversion wie üblich eher mau bestückt war, gab es gegen Aufpreis auch seinerzeit seltene Posten wie adaptive Dämpfer. Viele Extras hatten auch die Sondermodelle Edition, First Edition und Turbo Edition an Bord. Wer Wert auf einen sportlichen Auftritt legte, orderte das OPC-Line-Paket, das den großen Opel etwas weniger bürgerlich wirken lässt.

Beim Signum ist das Reisepaket "Travel Assistant" erwähnenswert, das Kühlbox, Getränkehalter und Klapptische enthält. Für Sicherheit sorgen serienmäßig sechs Airbags und ABS, in vielen Modellen auch der Schleuderschutz ESP. Beim EuroNCAP-Crashtest gab es 2002 vier von fünf Sternen.

Mäßiges Abschneiden beim TÜV

Alt, relativ günstig und nicht besonders cool – eine Kombination, die es Gebrauchtwagen tendenziell schwer macht, beim TÜV zu bestehen. Auch der Vectra schneidet bei der Hauptuntersuchung mittlerweile allenfalls mäßig ab, was außer an der fehlenden Langzeitqualität auch an der fehlenden Zuwendung vieler Fahrer liegen könnte. Schwachstellen gibt es vor allem beim Sechsganggetriebe, bei Federn, Dämpfern und Lenkgelenken sowie beim Abgassystem. Der Opel fällt überdurchschnittlich oft durch die AU und leidet außerdem an rostigen Auspuffrohren. Insgesamt ist Rost aber kein großes Problem. Gebrauchtwageninteressenten sollten allgemein aber nach einem gut gepflegten und durchreparierten Exemplar Ausschau halten.

Fazit: Wer ein großes Auto für kleines Geld sucht, ist beim Vectra - und vor allem beim technisch weitgehend identischen Signum - an der richtigen Adresse. Das Angebot ist knapp zehn Jahre nach Produktionsende noch relativ groß, darunter auch viele Modelle mit umfangreicher Ausstattung. Die Preise starten bei rund 2000 Euro, viel teurer als 10.000 Euro wird es auch bei den Top-Modellen nicht.

Quelle: n-tv.de