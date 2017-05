Importe

Tragödie in Schleswig-Holstein: Schotte stirbt bei Selfie auf der Autobahn

Ein 22-Jähriger Schotte stirbt bei dem Versuch, auf einer Autobahn in Schleswig-Holstein ein Selfie von sich und seinen Freunden auf zu machen. Ein Fahrer kann nicht rechtzeitig ausweichen und erfasst den jungen Mann. Offenbar ist bei dem Vorfall auch Alkohol im Spiel.

Der Versuch, ein Selfie auf dem Mittelstreifen einer Autobahn zu machen, ist einem jungen Schotten zum Verhängnis geworden. Der 22-Jährige wollte in Schleswig-Holstein auf der Autobahn 24 in Höhe der Raststätte Gudow Fotos von sich und seinen beiden Freunden machen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

Seine 21 und 22 Jahre alten Begleiter – ebenfalls Schotten – waren betrunken und daher laut Polizeiangaben zunächst nicht vernehmungsfähig. Sie wurden später von zwei Notfallseelsorgern betreut. Der Audifahrer aus Lauenburg wurde vor Ort erstversorgt und konnte dann in die Obhut seiner Familie entlassen werden. Der Wagen wurde sichergestellt.

Die Autobahn 24 wurde auf Höhe der Unfallstelle in Richtung Berlin für knapp dreieinhalb Stunden vollgesperrt. Der Verkehr wurde über die Raststätte umgeleitet. Dabei kam es zu erheblichen Staus.

Quelle: n-tv.de