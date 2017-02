Unterhaltung

Zurück zu Reli und Hauswirtschaft: "Miss Germany" wird wieder Lehrerin

Ein Jahr lang tingelt Lena Bröder als "Miss Germany" durch die Lande. Dabei erklärt sie auch unermüdlich, warum sie ihr Amt als Schönheitskönigin mit ihrem Studium der katholischen Theologie für vereinbar hält. Jetzt kehrt sie an die Penne zurück.

Die amtierende "Miss Germany", Lena Bröder aus Nordwalde bei Münster in Nordrhein-Westfalen, wird nach einem Jahr als Schönheitskönigin wieder Lehrerin. "Am 1. März kehre ich in meine Schule und damit an meine alte Wirkungsstätte zurück", erklärt die 27-Jährige. Sie werde an der Gemeinschaftsschule bei Münster wieder unterrichten. Sie lehrt dort katholische Religion und Hauswirtschaft.

Bröder wurde vor rund elf Monaten zur schönsten Frau Deutschlands gekürt und ließ sich danach als Lehrerin beurlauben. Am 18. Februar wird im Europa-Park in Rust mit der "Miss Germany 2017" ihre Nachfolgerin gewählt.

"Es zählt die Persönlichkeit"

"Nun wird das Klassenzimmer wieder meine Bühne", sagt Bröder. Dies sei mit der Schule so vereinbart. Ziel sei es, ihr dort im Mai 2015 begonnenes Referendariat zu Ende zu führen. Laufe alles nach Plan, werde sie Ende Oktober ihr Zweites Staatsexamen in der Tasche haben.

Angst davor, sich möglichweise von Schülern blöde Sprüche wegen ihrer Vergangenheit als Schönheitskönigin anhören zu müssen, hat Bröder eigenen Angaben zufolge nicht: "Ich bin während meiner Amtszeit auf eine große Welle des Zuspruchs gestoßen", sagt sie. "Bei 'Miss Germany' geht es ja nicht allein um gutes Aussehen. Es zählt die Persönlichkeit. Es geht darum, etwas auszustrahlen und etwas zu verkörpern, für etwas zu stehen und vor allem in Kontakt zu kommen mit Menschen und diese zu begeistern."

Audienz beim Papst

Seit Februar vergangenen Jahres hatte sich Bröder auf ihre Tätigkeit als "Miss Germany" konzentriert. Im Juni 2016 traf sie in dieser Funktion bei einer Generalaudienz im Vatikan auch auf Papst Franziskus, dem sie ihr Buch "Das Schöne in mir - Mit Glaube zum Erfolg" überreichte. Anfeindungen, das Amt einer Schönheitskönigin passe nicht zu ihrem religiösen Glauben, wies Bröder zurück: "Ich sehe darin keinen Widerspruch. Die Schönheit eines Menschen hat nicht nur mit dem Äußerlichen zu tun. Und auch in der Bibel ist ja immer wieder von Schönheit die Rede, zum Beispiel von der Schönheit der Schöpfung."

"Miss Germany" ist nach Angaben der Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Es gibt ihn seit genau 90 Jahren. Bröder ist bislang die einzige Lehrerin unter den Gewinnerinnen. Zur diesjährigen Wahl treten 21 junge Frauen aus der ganzen Republik an.

Quelle: n-tv.de