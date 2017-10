Unterhaltung

Bruder von Angus und Malcolm: AC/DC-Produzent George Young ist tot

AC/DC bezeichnen ihn als ihren Mentor, jetzt ist der ältere Bruder von Malcolm und Angus Young tot. George Young produziert nicht nur die frühen Alben seiner berühmten Brüder, sondern ist viele Jahre auch mit seiner eigenen Band erfolgreich.

George Young, der ältere Bruder der AC/DC-Musiker Malcolm und Angus Young, ist im Alter von 70 Jahren gestoben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Band verneigt sich in einem Facebook-Post vor Young - vor ihm als Bruder, weil man sich "keinen besseren Bruder hätte wünschen können", und vor dessen engagierter und professioneller Arbeit als Musiker, Songwriter und Produzent. "Ohne seine Unterstützung und Anleitung hätte es AC/DC nicht gegeben", schreibt die Band. "Wir werden uns immer in Dankbarkeit an ihn erinnern und ihn nah an unseren Herzen tragen."

Der 1946 geborene George Young wanderte als Teenager mit seiner Familie von Schottland nach Australien aus und war dort bis zur Auflösung im Jahr 1969 mit der Band The Easybeats erfolgreich. Gemeinsam mit seinem Freund und Bandkollegen Harry Vanda produzierte er die ersten Alben der Band seiner kleinen Brüder - AC/DC. Diese ist mit Songs wie "Highway to Hell" und "Thunder" eine der kommerziell erfolgreichsten Rockgruppen aller Zeiten.

Quelle: n-tv.de