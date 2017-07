Unterhaltung

"Ich brauche keine Hilfe!": Aaron Carter bricht zusammen

Die Bilder sind besorgniserregend: Vor laufenden Kameras bricht Aaron Carter in Tränen aus, kann sie kaum mehr stoppen. Dabei wollte er eigentlich nur erklären, wie harmlos seine Verhaftung war - und dafür sorgen, dass ihn alle in Ruhe lassen.

Die Wangen eingefallen, die Augen in tiefen Höhlen und die Stimme weinerlich - Sänger Aaron Carter sieht mitgenommen aus, als er sich im Interview mit dem US-Sender "ET" nach seiner Festnahme verteidigt. Der 29-Jährige war am Samstag festgenommen worden, weil er fahruntüchtig gewesen sein soll und kleine Mengen Drogen bei ihm gefunden wurden.

Er habe keinerlei verbotene Substanzen zu sich genommen, sagte Carter. Außer "vielleicht neun Stunden vorher" einen Joint geraucht. So sei es auch Marihuana gewesen, was die Polizisten in seinem Auto gefunden hätten - für dieses hat er aber offenbar eine medizinische Genehmigung.

Mit harten Drogen will Carter nichts zu tun haben, wenngleich das viele aufgrund seines ausgemergelten Aussehens vermuteten. Nicht einmal Alkohol trinke er - aus medizinischen Gründen. Doch wenn alles wirklich so harmlos war, bleibt die Frage, warum der jüngere Bruder von Backstreet-Boys-Star Nick Carter gleich zu Beginn des Interviews in Tränen ausbrach und sich kaum noch beruhigen konnte.

Harte Jahre

Carter selbst sieht sich jedenfalls in der Opferrolle und schiebt auch die Beschuldigungen wegen rücksichtslosen Fahrens weit von sich. Schuld daran sei der schlechte Zustand seines Autos gewesen, das er billig gekauft habe. "Ich brauche keine Hilfe. Was ich brauche, ist, dass die Leute verstehen, dass ich auch nur ein Mensch bin und Fehler mache", sagte Carter außerdem.

Carter hat harte Jahre hinter sich. Nachdem er seinem erfolgreichen Bruder bereits als Siebenjähriger ins Showgeschäft gefolgt war, konnte er nie mehr an erste Erfolge mit Singles wie "I Want Candy" oder "Crazy Little Partygirl" anknüpfen. 2013 musste er Privatinsolvenz anmelden. Er hatte damals Schulden in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar - vor allem Steuerschulden. 2014 konnte er alle offenen Posten begleichen. Anfang dieses Jahres veröffentlichte er sein neues Album "LØVË".

