Unterhaltung

Jetzt stehen die Kandidaten fest: Ab in den Dschungel

Nach so einigem Hin und Her wissen wir nun endlich sicher, wer ins Dschungelcamp einzieht. Und auch, warum Nastassja Kinski wirklich das Handtuch geschmissen hat: Die Show sei "menschenverachtend." Na dann, auf ins Getümmel!

Jetzt ist es offiziell: Wie der Sender RTL bekanntgab, stehen die Kandidaten für das "Dschungelcamp" 2017 nun fest. Und es sind genau die Namen, die vorher schon durchgesickert waren. Und: Es sind sechs Frauen und sechs Männer.

Es ziehen ein: die Reality-TV-Darstellerinnen Kader Loth (44), Sarah Joelle Jahnel (27) und Gina-Lisa Lohfink (30). Außerdem: TV-Maklerin Hanka Rackwitz (46), Ex-NDW-Star Fräulein Menke alias Franziska Menke (56) sowie TV-Soap-Star Nicole Mieth (26).

Auch bei den Herren gibt es eine bunte Mischung: Ex-Fußball-Star Thomas "Icke" Häßler (50) nimmt am Lagerfeuer Platz neben: Ex-"Honey" Alexander Keen, TV-Auswanderer Jens Büchner (47), Schauspieler Markus Majowski (52), Sänger Marc Terenzi (38) und Lohfinks bestem Freund, Designer Florian Wess (36).

Als nächstes machen sich die Kandidaten auf den Weg nach Australien. Die Show beginnt dann am 13. Januar.

Und wie war das nun mit Nastassja Kinski?

Es ist schon eine amüsante Situation - denn offiziell bestätigt war ja nichts: Weder, dass Nastassja Kinski der C-Promi-Hölle Dschungelcamp auf eigenen Wunsch doch noch entgangen ist. Noch, dass der frühere Hollywood-Star für die RTL-Show überhaupt eingeplant war! Und trotzdem erlebt die Dschungel-Posse um die 55-Jährige gerade schon die nächste Episode. Denn der Kölner "Express" und "bild.de" wollen den Grund für den vermeintlichen Absprung erfahren haben.

Die beiden Medien haben offenbar aus jeweils unterschiedlichen Quellen die gleiche Information erhalten: Kinski habe das Handtuch geworfen, weil sie das Prinzip der Show nicht gekannt habe, heißt es - also vermutlich "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" noch nie gesehen hatte. "Sie soll erst kurz zuvor gemerkt haben, was das Dschungelcamp für eine Show ist", zitiert der "Express" einen RTL-Mitarbeiter. Kinski habe ihren Vertrag gekündigt, weil die Sendung "menschenverachtend" sei, will wiederum die "Bild" erfahren haben. Bekannten habe die Tochter von Klaus Kinski angedeutet, sie habe keine Ahnung gehabt, was die Kandidaten im Camp tun müssen.

Unterschiedliche Versionen gab es allerdings zur Frage, wann Kinski nun ihre Absage einreichte: Laut "bild.de" hatte die Schauspielerin bereits zum Jahreswechsel ihren Rückzug mitgeteilt, nicht erst am gestrigen Mittwoch. So oder so dürften die genauen Abläufe im Dunkeln bleiben - wenn Nastassja Kinski nicht selbst für Aufklärung sorgt.

Quelle: n-tv.de