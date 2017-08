Unterhaltung

Blond bleibt Blond: Ach "Katze", du Ratte

"Daniela Katzenberger - natürlich blond" lautete der Titel einer Doku-Soap mit der "Katze" bei Vox. Und an dem Motto soll sich offenbar auch nichts ändern. Das Rätsel um die scheinbar neue Frisur der 30-Jährigen ist jedenfalls gelöst.

Daniela Katzenberger liebt es anscheinend, mit ihren Fans Katz und Maus zu spielen. Jüngstes Beispiel: das Foto, das sie am Donnerstag bei Facebook veröffentlichte und sie in einem gänzlich neuen Look zeigte. Ihre wasserstoffblonde Mähne war auf einmal verschwunden. Stattdessen trug sie ihre Haare plötzlich nur noch achsellang, brünett mit Strähnchen und Pony.

Mehr als 20.000 Menschen haben das Bild inzwischen kommentiert. Und alle Welt rätselte: Hat Katzenberger es wirklich gewagt? Hat sie ihr Schicksal tatsächlich dem Friseur ihres Vertrauens in die Hände gelegt und sich von ihrem blonden Markenzeichen getrennt?

Die Antwort lautet: Nein, hat sie nicht. Ihr Management ließ gegenüber der "Bild"-Zeitung die Katze aus dem Sack: "Es ist eine Perücke. Sie wollte spaßeshalber mal schauen, wie die neue Frisur bei ihren Fans und Followern ankommt."

"Hä, wieder blond?"

Doch die 30-Jährige selbst macht erst einmal nur wenig Anstalten, das Verwirrspiel bei ihren Fans auch direkt aufzulösen. Stattdessen veröffentlichte sie am Freitag erneut zwei Fotos auf Facebook, die sie wieder mit ihren langen blonden Haaren zeigen, ohne im Begleittext jedoch auch nur im Geringsten auf das Frisuren-Thema einzugehen.

Der erste Post war eine reine Werbebotschaft - für einen mit Katzenberger verbandelten Mobilfunkbetreiber. Die zweite Aufnahme zeigt dagegen das Spiegelbild des Reality-TV-Stars in einem Aufzug, versehen mit dem Kommentar: "Ich glaube, jeder hat so einen 'Schlank-mach-Spiegel'. Meiner ist im Fahrstuhl. Schönes Gefühl, wieder in der Wärme zu sein." Dazu gab es noch den Hashtag "Ich hasse meine Füße".

"Hä, wieder blond?", fragte sich da eine Nutzerin stellvertretend für viele andere. Und eine andere meinte: "Oh, wo sind die dunkleren Haare hin?" Bis Katzenberger das ihren Fans noch einmal explizit erklärt, könnte noch etwas Zeit ins Land ziehen. Bis dahin wird sie es wohl noch ein wenig genießen, ein derart großes Gesprächsthema zu sein.

Quelle: n-tv.de