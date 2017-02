Unterhaltung

Zwischen Mama und Glamour: Alle Augen auf Paris Jackson

Lange Zeit ein Sorgenkind, mausert sich die Tochter von Michael Jackson mehr und mehr zur Society-Lady. Bei den Grammys präsentiert sich Paris in tief ausgeschnittener Robe. Doch zwischendurch nimmt sie sich auch für Mama Debbie Rowe Zeit.

Das Bild von der damals 11-jährigen Paris, die 2009 bei der Trauerfeier für ihren Vater vor aller Welt in Tränen ausbrach, dürften nicht nur Michael-Jackson-Fans noch vor Augen haben. Es folgte eine schwere Jugendzeit für das Mädchen, in der die Tochter des "King of Pop" gegen allerlei Dämonen kämpfen musste: Alkohol, Depressionen und mehr als nur ein Selbstmordversuch. Sie habe mehrfach probiert, sich das Leben zu nehmen, gestand Paris Jackson erst vor wenigen Wochen dem "Rolling Stone". "Aber es wurde nur einmal öffentlich", fuhr sie fort. Das war im Juni 2013.

Doch mittlerweile scheint die heute 18-Jährige ihr Leben im Griff zu haben. Jüngster Beleg dafür dürfte wohl ihr Auftritt bei der Grammy-Verleihung am Sonntagabend in Los Angeles gewesen sein. Schon bei einer "Pre-Grammy Party" im Vorfeld der Veranstaltung zog Paris Jackson die Blicke auf sich. Die Robe, in der sie zu diesem Anlass auf dem roten Teppich erschien, folgte dem Motto: wenig Stoff, viel Haut. So kamen auch die zahlreichen Tattoos auf ihren Armen zum Vorschein.

Zur eigentlichen Grammy-Verleihung erschien Paris Jackson dann in einem komplett neuen Outfit. Auch die zuvor noch zu einem kleinen Dutt zusammengebundenen Haare trug sie nun offen. Doch damit nicht genug: Für ihre Ansage eines Auftritts von The Weeknd und Daft Punk im Rahmen der Show wechselte sie erneut die Garderobe. Jetzt trug sie ein Kleid mit Batik-Muster und Blumen im Haar.

Selfie mit Debbie Rowe

Paris Jackson mag sich allmählich an den großen Auftritt gewöhnen, doch auch privat hat sie offenbar ihren Frieden gemacht - etwa mit Mutter Deborah "Debbie" Rowe. Galt das Verhältnis zwischen den beiden vor einigen Jahren noch als zerrüttet, haben sie sich wieder deutlich angenähert, seit bei Rowe im Sommer 2016 Brustkrebs diagnostiziert wurde. Bei Instagram postete Paris Jackson nun ein gemeinsames Selfie mit ihrer Mutter, das beide freudestrahlend zeigt. Schon vor vier Wochen hatte die 18-Jährige ein Bild veröffentlicht, das Debbie Rowe mit Glatze und einem Zettel in der Hand zeigte, auf dem stand: "Chemo abgeschlossen."

So könnte am Ende des Tages doch noch alles eine positive Wendung für Michael Jacksons Tochter nehmen, auch wenn es in Sachen Liebe für sie gerade wohl weniger rosig aussieht - vor Kurzem soll sie sich von Drummer Michael Snoddy getrennt haben. Beruflich will sich Paris Jackson angeblich auf eine Schauspielkarriere konzentrieren. Gerade steht sie für eine TV-Serie vor der Kamera.

Quelle: n-tv.de