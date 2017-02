Unterhaltung

Der Bachelor im Latino-Rausch: Alle gegen Kattia

Von Kai Butterweck

Lästern, zicken, nachäffen: In der Bachelor-Villa herrscht dicke Luft. Die Schuldige ist schnell gefunden. Ihr Name: Kattia. Ihr Problem: Schwingt sie ihre Hüften, brodelt Sebastian wie Frittenfett. Das stinkt dem Rest. Und zwar ganz gewaltig.

Nach vier Bachelor-Wochen sind nur noch zwölf Damen übrig. Wer allerdings glaubt, dass das wöchentliche "Ausmisten" für mehr und mehr Ruhe in der Rosen-Villa sorgt, der muss spätestens nach der heutigen Folge einsehen, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Die Mädels kommen sich trotz größer werdendem Freiraum immer öfter in die Quere. Dabei meist mittendrin statt nur dabei: Hupenkönigin Kattia.

Ja, die feurige Kolumbianerin hat’s im fernen Florida nicht leicht. Mit ihren Baywatch-Rundungen lässt sie schon rein äußerlich jede Konkurrentin im Hause vor Neid erblassen. Wenn sie dann auch noch den Mund aufmacht und den Bachelor mit holprigem Lambada-Deutsch um den Finger wickelt, dann gehen bei den anderen Kandidatinnen endgültig die Lichter aus. Und so wird gelästert, gepikst und gestänkert.

Vor allem Silvana und Janika haben die Faxen langsam dicke. Mit uncharmantem Nachgeäffe und bösen Blicken von der Seite versucht das Anti-Kattia-Duo ordentlich Gegenwind zu erzeugen. Mit Erfolg. Kattia kapselt sich mehr und mehr von der Gruppe ab. Silvana beobachtet die Entwicklung im Haus mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Das älteste Huhn im Stall präsentiert sich selbstbewusst und siegessicher. Selbst als der Bachelor ihr einen offensichtlichen Korb gibt, und sich in ihrem Beisein mit der blonden Sabrina zum kuscheligen Dinner-Abend verabschiedet, bleibt die brünette Old-Lady bester Dinge: "Natürlich hätte ich gerne mit Sabrina getauscht. Aber zwischen Sebastian und mir lag trotzdem etwas Besonderes in der Luft".

"Eine perfekte Tanz-Symbiose"

Tja, "schaun mer mal", würde jetzt wohl der Kaiser sagen. Auch der Bachelor hält in puncto wegweisende Liebeshinweise noch hinterm Berg. Nur eine Dame scheint bereits fürs Finale gebucht zu sein. Und da wären wir auch schon wieder bei Kattia. Die darf nämlich schon das zweite Einzel-Date-Kerzchen anzünden.

In einer Latino-Bar in Little Havanna darf Kattia mit ihrem Herzbuben erneut das Tanzbein schwingen. Im Handumdrehen parken die Pranken des Bachelors auf Kattias Pobacken. Es wird eng und heiß. Nach schweißtreibendem Geschlängel wird standesgemäß ausgekuschelt: "Du bist wie ein Kissen", haucht die Lady in Red in Sebastians Ohr. Der wird ganz rot und freut sich später über ein "schönes Date" und "eine perfekte Tanz-Symbiose."

In der Ladys-Villa herrscht natürlich wenig Freude über das erneute Basti-Kattia-Miteinander. Alle sind genervt. Was findet der Bachelor nur an diesem wandelnden Testosteron-Magneten? Nun, vielleicht sollten die Mädels einfach mal selbst die Initiative ergreifen. Doch bis auf Viola welken alle anderen zweibeinigen Rosen eher blutleer vor sich hin. Inci und Clea-Lazy beispielsweise wollen erst in der nächsten Woche "so richtig angreifen." Erika steht am liebsten den halben Tag vor dem Spiegel. Wen haben wir noch? Alesa? Ja, die ist lustig. Mehr aber auch nicht. Und Sabrina outet sich im Beisein des Bachelors als "gefühlskalt" und Ich-liebe-dich-Allergikerin. Kein Wunder, dass der Bachelor bei einer derartigen Ansammlung von fleischgewordener Tristesse am Ende nur Augen für eine hat. Bei der versteht man zwar nur die Hälfte von dem, was ihr aus dem Munde plumpst. Aber das scheint schon zu reichen, um allen anderen jeden Abend wieder aufs Neue die lange Nase zu zeigen.

Sich beim Katamaran-Ausflug zu bräunen und sich beim Schampus-Ping Pong unter den Terrassentisch zu saufen reicht einfach nicht aus, um sich am Ende als Letzte eine Rose ins Haar stecken zu dürfen. Da muss mehr kommen, Mädels! Sonst reitet der Bachelor wirklich noch mit der Kattia in den Sonnenuntergang.

Quelle: n-tv.de