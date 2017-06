Unterhaltung

An der Seite von Borowski: Almila Bagriacik wird "Tatort"-Ermittlerin

Das Kieler "Tatort"-Team bekommt eine neue Ermittlerin: Almila Bagriacik übernimmt den Platz von Sibel Kekilli. Bereits ab Dienstag steht sie mit Axel Milberg für einen neuen Fall vor der Kamera.

Die 26-jährige Schauspielerin Almila Bagriacik spielt die neue Ermittlerin Mila Sahin an der Seite von Klaus Borowski (Axel Milberg) im Kieler "Tatort". Sie folgt auf Sibel Kekilli, die den "Tatort" auf eigenen Wunsch verlassen hat, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Kiel mit.

Das neue Duo werde am kommenden Dienstag mit den Dreharbeiten für den neuen Fall "Borowski und das Haus der Geister" beginnen. Bagriacik, in Ankara geboren und in Berlin aufgewachsen, stand erstmals in dem vielfach ausgezeichneten Drama "Die Fremde" (2010) vor der Kamera - an der Seite von Hauptdarstellerin Kekilli.

Daneben war sie in zahlreichen Serien zu sehen, etwa in Folgen der RTL-Produktion "Alarm für Cobra 11", in "Großstadtrevier, "SOKO Leipzig" und "4 Blocks". Sie wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 für die Hauptrolle der Semiya Simsek in der ARD-Spielfilmtrilogie über die NSU-Morde ausgezeichnet.

Quelle: n-tv.de