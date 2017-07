Unterhaltung

"Wenig Hoffnung": Andrea Jürgens liegt im Koma

Als Zehnjährige verzauberte sie bereits das TV-Publikum in Shows von Rudi Carrell oder Dieter Thomas Heck. Es folgte eine große Schlagerkarriere. Nun ringt Andrea Jürgens mit dem Leben.

Die Sorge um Schlagersängerin Andrea Jürgens ist groß. Wie die Zeitung "Bild" schreibt, liegt die 50-Jährige im Koma. Ihr bester Freund Heinz Schnitzler berichtete dem Blatt, die Sängerin sei am Montagabend zu Hause zusammengebrochen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. "In der Klinik fiel sie ins Koma", wird der 79-Jährige zitiert.

Es heißt, die Ärzte hätten bei Jürgens ein beidseitiges Nierenversagen festgestellt. Sie werde nun auf der Intensivstation versorgt. Ihre Überlebenschancen sollen gering sein. "Die Ärzte machen uns wenig Hoffnung", sagte Schnitzler. Aktuell wird sie laut "Bild" nur noch künstlich am Leben gehalten.

Jürgens jetziger Zusammenbruch könnte etwas mit einer alten Erkrankung zu tun haben. Bereits im April musste die Künstlerin im Krankenhaus behandelt werden, wie "Bild" berichtet. Es habe sich um eine "langwierige, aber nicht lebensbedrohliche" Erkrankung gehandelt, erklärte damals ihr Manager Erhard Grosse gegenüber dem Blatt.

Kinderstar mit Platin-Platten

Andrea Jürgens stand schon als Zehnjährige in den Musik-Shows von Rudi Carrell und Dieter Thomas Heck auf der Bühne. Nach Heintje war sie der erste große Kinderstar in Deutschland. Entdeckt worden war Jürgens von dem bekannten deutschen Musikproduzenten Jack White. In ihrer 40-jährigen Karriere regnete es für sie Goldene-, Silberne- und Platin-Schallplatten, sogar eine Goldene Stimmgabel wurde dem Schlager-Profi verliehen.

Doch privat musste Jürgens in jüngster Vergangenheit gleich mehrere Schicksalsschläge verkraften. 2010 starb ihr Vater Heinz, der bis zu seinem Tod auch Jürgens' Manager war, 2013 ihr älterer Bruder Ralf und im vergangenen Jahr ihre Mutter Margret.

Quelle: n-tv.de