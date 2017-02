Unterhaltung

Sängerin soll erpresst werden: Angebliche Nacktbilder von Lena aufgetaucht

Im Internet kursieren private Nacktaufnahmen, die angeblich Lena Meyer-Landrut zeigen. Laut einem Bericht versucht ein Unbekannter, die Sängerin zu erpressen. Er soll behaupten, im Besitz vieler weiterer Bilder und Videos zu sein.

In den sozialen Netzwerken sind Nacktbilder aufgetaucht, die angeblich Sängerin Lena Meyer-Landrut zeigen. Die 25-Jährige soll deshalb erpresst werden. Ob die Fotos echt sind, ist allerdings unklar. Die Bilder seien unter anderem über den Twitter-Account @LenaLeaks verbreitet worden, berichten mehrere Medien. Dieser Account wurde inzwischen gesperrt. Trotzdem sind noch immer Bilder im Umlauf, die die Sängerin etwa oben ohne zeigen sollen.

Medienberichten zufolge drohte der Uploader in einem Forum damit, weitere Bilder und Videos von Meyer-Landrut zu veröffentlichen. Bei Twitter soll er außerdem Nutzern angeboten haben, weitere Bilder zu posten, wenn sie ihm dafür 5000 Euro in Bitcoins zahlten. Der Täter will die Daten demnach vom Laptop von Meyer-Landruts Freund haben. Insgesamt sei er in Besitz von 18 Gigabyte an Daten, behauptete er.

Die "Bild"-Zeitung schreibt, der Laptop von Lenas Freund sei vor zwei Jahren gestohlen worden - daher hätten der oder die Täter die Bilder. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird Meyer-Landrut erpresst. Nur wenn eine hohe Summe gezahlt werde, würden keine weiteren Bilder mehr veröffentlicht, hieß es weiter. Ob die Sängerin Anzeige erstattet hat, ist unklar. Der Zeitung zufolge hat sie ihre Anwälte eingeschaltet. Ein Statement ihrerseits dazu gibt es bisher nicht.

Quelle: n-tv.de