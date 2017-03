Unterhaltung

Gefälschte Papiere bei Maddox?: Angelina Jolie soll illegal adoptiert haben

Das Familiendrama bei den Jolies geht weiter. Wieder dreht es sich um Sohn Maddox. Ein Kambodschaner behauptet, die Adoptionspapiere von Angelina Jolies erstem Sohn seien gefälscht. Ob die sechsfache Mutter davon wusste, ist fraglich.

Ist die Adoption von Angelina Jolies ältestem Sohn Maddox nicht legal über die Bühne gegangen? Ein Charity-Helfer aus Kambodscha behauptet in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun", er habe damals Maddox' Adoptionspapiere gefälscht. Es gibt allerdings keine Beweise, dass Jolie davon gewusst hat. Nun hat sich der Kambodschaner offenbar mit Jolie verkracht und gibt pikante Details preis.

Im Jahr 2001 adoptierte Jolie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Billy Bob Thornton den heute 15-jährigen Maddox. Der Kambodschaner Mounh Sarath behauptet nun, er habe sich 2003 als Vater des Jungen ausgegeben und offizielle Dokumente in Kambodscha unterschrieben. Auf diese Weise hätte der Adoptions-Prozess beschleunigt und dem Jungen eine lokale Adresse gegeben werden können. Bis dahin hatten Jolie und Thornton noch nicht das volle Sorgerecht.

Keine Vollmacht über Maddox

Allerdings: "In den Gerichtsdokumenten ist Maddox noch immer mein Sohn", sagt Sarath in der "Sun". Angelina Jolie habe das niemals richtig geklärt. Zum Beweis legt er dem Blatt die Adoptionspapiere vor, in denen ein Gericht aus Battambong bestätigt, dass er der Vater ist. "Sie musste seinen Namen ändern, das ging nur über mich. Ich sagte, er ist mein Sohn", erklärt Sarath. Die Adoption von Maddox fiel genau in die Zeit, als die Richtlinien für Adoptionen von Kindern aus Kambodscha von der US-Regierung verschärft wurden, um illegalen Menschenhandel zu bekämpfen.

Sarath sagt sogar, dass er noch immer die Vormundschaft für Maddox besitze. Über Jolie sagt er: "Ich wäre froh, wenn Kambodscha sie nie mehr sehen muss." Die Adoption von Maddox arrangierte damals übrigens eine Frau, die später ins Gefängnis musste, nachdem sie Namen, Geburtsdaten und Geburtsorte kambodschanischer Kinder gefälscht hatte, um sie bei US-Familien unterzubringen.

Angelina Jolie hat neben Maddox noch fünf weitere Kinder. Die leiblichen Zwillinge Vivienne und Knox von Ex-Mann Brad Pitt sowie Shiloh aus Namibia, Zahara aus Äthiopien und Pax aus Vietnam.

Quelle: n-tv.de