Sie wollte doch nur spielen: Annett Louisan ist Mutter

Mit 40 Jahren wird Chansonsängerin Annett Louisan zum ersten Mal Mutter - und stellt ihr Töchterchen wenige Tage nach der Geburt auch gleich der Fangemeinde vor. Und nicht nur der intime Schnappschuss, auch der Name sorgt bei ihren Anhängern für Begeisterung.

Sängerin Annett Louisan ("Zu viel Information") ist zum ersten Mal Mutter geworden. "Der kleine Passagier ist am 25. Juli auf die Welt gekommen", verkündete die 40-Jährige auf ihrer Instagram-Seite.

"Emmylou Rose ist ihr Name. Es ist das Schönste, eine Mami zu sein", schrieb Louisan weiter. Dazu postete die einstige "Sing meinen Song"-Teilnehmerin ein Bild, das sie mit ihrer neugeborenen Tochter im Arm zeigt.

Vater des Kindes ist der Songwriter und Musikproduzent Marcus Brosch, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Ihre Schwangerschaft hatte die gerade einmal 1,52 m große Sängerin im Januar bekannt gegeben. "Für mich wird 2017 ein ganz besonderes Jahr. Ich bin schwanger", hatte Louisan geschrieben. "Mein Mann und ich sind überglücklich."

Zuletzt hatte die 40-Jährige Mitte Mai ihre Fans mit einem Foto ihres Babybauchs verzückt. Auf dem Foto war Louisan ganz ohne Make-up auf einem Gartenstuhl zu sehen - unter ihrem weißen, bestickten Maxikleid wölbte sich ein Bäuchlein. "Unterm Apfelbaum", lautete ihr schlichter Kommentar zum Bild. Jede Menge Anhänger der Sängerin wünschten Louisan daraufhin viel Glück für den restlichen Verlauf ihrer Schwangerschaft.

Nicht ohne meine Gitarre

Entsprechend groß ist die Freude bei vielen Fans, dass Mutter und Kind nach der Geburt wohlauf sind. "Deine Tochter sieht einfach so knuffig aus", schrieb ein Anhänger unter das Instagram-Foto. Ein anderer beglückwünschte die Eltern zur gelungenen Namensgebung. "So ein schöner Name. Viel Gesundheit und Glück für Euch!"

Etwaige Sorgen ihrer Fans, Louisan könnte der Musik angesichts des Familienzuwachses vorerst den Rücken kehren, zerstreute die Sängerin übrigens ganz subtil - ebenfalls mit ihrem Foto. Denn darauf ist nicht nur ihr Töchterchen Emmylou Rose zu sehen, sondern im Hintergrund auch die Gitarre, die bei Auftritten von Louisan kaum wegzudenken ist.

Quelle: n-tv.de