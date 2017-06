Unterhaltung

Prinz William spendet Trost: Ariana Grande wieder in England

Der Terroranschlag am 22. Mai in Manchester wirft weiter dunkle Schatten auf das Leben in Großbritannien. Während Prinz William Opfer der Bluttat im Krankenhaus besucht, trifft US-Sängerin Ariana Grande vor ihrem geplanten Benefizkonzert in London ein.

Die aus dem US-Bundesstaat Florida stammende Sängerin Ariana Grande ist zwei Tage vor ihrem Benefizkonzert "One Love Manchester" nach England zurückgekehrt. Die 23-Jährige landete am Freitagnachmittag in London, wie britische Medien übereinstimmend berichten.

Fotos, die unter anderem dem "Mirror" vorliegen, zeigen, wie die 23-Jährige in einem weißen Kapuzenpulli und grauen Leggins am Flughafen Stansted einen Privatjet verlässt. Sie ist jedoch nicht allein: Ihre Eltern sowie ihr Freund, Rapper Mac Miller, sind mit ihr nach Großbritannien gekommen.

Ex-Militärs als Bodyguards

Neben dem Flugzeug warteten schwarze SUVs auf die Gruppe, auch Security-Personal ist auf den Fotos zu erkennen. Medienberichten zufolge soll Grande ehemalige Militärangestellte engagiert haben, die sowohl für ihre Sicherheit als auch für die der Konzertbesucher am Sonntag sorgen sollen.

Das Benefizkonzert "Ariana Grande & Friends: One Love Manchester" wird in Old Trafford in Manchester stattfinden. Auf dem Cricket-Gelände werden neben ihr Stars wie Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Coldplay und Take That auftreten. Die Tickets waren binnen weniger Minuten vergriffen. Der Erlös des Konzerts kommt den Familien der Opfer und Verletzten des Terroranschlages zugute. Die BBC überträgt das Konzert live.

"Ein Beispiel für die Welt"

Unterdessen reiste am Freitag Prinz William nach Manchester. Der Royal stattete unter anderem der dortigen Polizei einen Besuch ab und bedankte sich persönlich bei Beamten, die nach der Attacke vor Ort waren. Anschließend ging der Prinz in die Kathedrale von Manchester, um sich dort in das Kondolenzbuch einzutragen. "Manchesters Stärke und Zusammenhalt sind ein Beispiel für die Welt", schrieb er dort nieder.

Auch Gespräche mit Helfern führte der 34-Jährige. So traf er etwa mit Taxifahrern und Restaurantbesitzern zusammen, die in der Nacht der Terrorattacke Hilfe geleistet hatten. Schließlich besuchte William im Kinderkrankenhaus der Stadt Familien der Opfer. Diese Begegnungen fanden im privaten Rahmen statt.

Am 22. Mai hatte sich ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert des Teeniestars Ariana Grande im Foyer der Manchester Hall in die Luft gesprengt. 22 Menschen starben bei dem Anschlag, viele weitere wurden verletzt. Die Hilfsbereitschaft unter den Bürgern Manchesters war anschließend groß. Taxifahrer boten kostenlose Fahrten an, Anwohner öffneten ihre Häuser und Restaurants verteilten gratis Essen.

Quelle: n-tv.de