Unterhaltung

Der Bachelor bezieht die Betten: Arsch frisst Hose

Von Kai Butterweck

Zwischen der heißen Karibik und den bitterkalten Rocky Mountains pendelnd, zieht der Bachelor noch einmal alle "You’re-the-only-one"-Register. Am Ende steht aber eine Lady ohne Blümchen da. Und die hatten wohl nur die wenigsten auf dem Zettel.

Kurz vor dem Finale dürfen die drei verbliebenen Kandidatinnen zumindest für ein paar Stündchen das Ruder übernehmen. Soll heißen: Erika, Clea-Lacy und Viola stellen den Format-Schwerpunkt auf den Kopf und laden den Bachelor zu Dates ein.

Erika darf als erste ran. Mit rosenroter Kochschürze und Stäbchen in den Händen empfängt sie Sebastian zum romantischen Sushi-Schmaus. Ganz nett. Aber auch nicht mehr. Clea-Lacy hingegen hat scheinbar schon gegessen. Die brünette Bürokauffrau hat lieber Lust zu shoppen. Mit dem Herzbuben im Arm geht es von einer Boutique zur nächsten. Zwischen Denim und Polyester schlagen die Herzen immer lauter. Was passt und gefällt wird einfach gekauft; auch wenn hier und da schon mal Nähte zu platzen drohen. "Frisst hier der Arsch die Hose?", fragt Clea-Lacy im neuen Blue-Jeans-Look. Dem Bachelor sind vermeintliche Popo-Übergrößen aber völlig schnuppe: "Ich find deinen Hintern gut, so wie er ist", antwortet er. Ein wahrer Gentleman!

Viola hat nicht ganz so viel Fleisch um die Hüften. Zu wenig Sushi? Zu viel Sport? Man weiß es nicht. Beim Bowlen jedenfalls haben der Bachelor und die Münchnerin sichtlich Spaß, auch wenn die Kugel nur selten dahin rollt, wo sie eigentlich hin soll. Aber egal, es wird gelacht, geschmust und geknutscht; so wie bei den beiden vorangegangenen Dates auch.

Überhaupt fühlt man sich diesmal als Beobachter ein bisschen wie nach einem Non-Stop-Und-täglich-grüßt-das-Murmeltier-Marathon. Denn egal wo, oder mit wem der Bachelor das Liebeskarussell drehen lässt: Am Ende sind alle hin und weg, hellauf begeistert, von Amors Pfeil getroffen und gefangen in einem rosaroten Luftschlösschen.

Die folgenden Dream-Dates setzen dem Superlative-Ganzen nochmals die Krone auf. Mit Viola in der Karibik schnorcheln, Hand in Hand mit Erika durch die Wild-West-Natur tollen und mit Clea-Lacy auf Jamaika zu den Klängen von Bob Marley die Hüften geschmeidig schwingen: Alles toll, alles super, alles Hammer! Und das dickste Ei: Jede Lady darf am nächsten Morgen neben ihrem Traumprinzen aufwachen. Ja, wie jetzt? Hat Sebastian seinen Vertrag nicht richtig gelesen? Denkt er vielleicht, er könne allen drei Damen eine Rose in die Hand drücken?

Alle ganz wuschig

Auch Erika, Clea-Lacy und Viola sind ganz wuschig. Jede ist sich ihrer Sache sicher. Erika hat endlich Schmetterlinge im Bauch. Clea-Lacy würde sich das Herz von Sebastian am liebsten direkt neben ihrem einpflanzen lassen. Und Viola? Na, für die bisherige Top-Favoritin sind die Flitterwochen eh schon gebucht: "Das mit Sebastian und mir war schon von Anfang an etwas ganz Besonderes", jauchzt Viola siegessicher in die Kamera.

Nach der finalen Werbeunterbrechung atmet der Fernsehzuschauer aber wieder auf. Neben dem traurig dreinblickenden Hauptprotagonisten des Formats liegen nur noch zwei rote Rosen. Es kommt also doch wie erwartet: Eine muss gehen, zwei bleiben stehen.

Erika ist die erste, die jubeln darf. Bleiben noch Viola und Clea-Lacy. Oder sportlich gesehen: Bayern und Dortmund. Beide top, aber eigentlich weiß man schon vorher, wer am Ende ganz vorne steht. Manchmal jedoch… Genau. Oh ja! Man glaubt es kaum. Aber auch den Bayern werden bisweilen schon mal die Lederhosen ausgezogen. Der Bachelor jedenfalls scheint kein Bayern-Fan zu sein. Statt Viola bekommt Clea-Lacy die letzte Rose überreicht.

Was der einen vor Freude fast die Pumps auszieht, lässt bei der anderen natürlich grollende Emotionen aufkochen. Viola ist völlig außer sich. Enttäuscht und tief verletzt verlässt sie das Herzschmerz-Schlachtfeld als geschlagene Verliererin. Weinen wir eine Träne mit? Nicht wirklich. Wir freuen uns lieber mit Erika und Clea-Lacy, die sich in der nächsten Woche zum alles entscheidenden Showdown treffen.

Quelle: n-tv.de