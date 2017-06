Unterhaltung

"Die Bachelorette" gibt Gas: Auf der Suche nach Mr. Grey

Von Kai Butterweck

Nach der eher verhaltenen Performance in der Start-Woche, schaltet die Bachelorette diesmal zwei Gänge höher. Doch irgendwie kommt noch keiner der vermeintlich paarungswilligen Staffel-Hengste so richtig aus dem Knick.

In der zweiten "Bachelorette"-Folge dreht sich alles um fesselnde Augen, hohe Pulsfrequenzen und schnelle Nummern. Wie jetzt? Schlüpft die kurvige Jessica etwa schon vor der zweiten Nacht mit einem Herrn aus der Runde unter die Decke? Nein, natürlich nicht. Was allerdings auffällt: Das Thema Sex scheint bei der diesjährigen Bachelorette ein großes Thema zu sein.

Das erste Gruppen-Speed-Date ist von vielen Kandidaten noch nicht so richtig verdaut, da geht es beim zweiten 5er-Aufeinandertreffen auch schon ans Eingemachte. Auf einer Segelyacht hin und her schaukelnd müssen Arnold, Manuel, Domenico und Marco der wissbegierigen Jessica in puncto Spontan-Sex Rede und Antwort stehen. Die aufbrodelnde "Fifty Shades Of Grey"-Stimmung, die Männergeheimnisse wie "Parkhaus-Sex", "Waggon-Quickies" und "Spätvorstellung-Petting" ans Tageslicht fördert, wird aber jäh gestoppt, als plötzlich "riesenhafte Wellen" (O-Ton Manuel) zum Frontalangriff ansetzen.

Auf einmal werden alle Gesichter blass. Einzig Italia-Gladiator Domenico und die Bachelorette (!) setzen sich mit Muckis und Frohsinn zur Wehr. Während Jessica wild lachend von einer Bord-Seite zur anderen hüpft, kugelt sich Macho Domenico beim Segel-Kurbeln beinahe den Arm aus. Der gelernte Sachbearbeiter für Logistikmanagement legt sich gar dermaßen ins Zeug, dass ihm irgendwann die Edelstahl-Kurbel um die Ohren fliegt. Voller Einsatz! So punktet man bei der Bachelorette.

Seekrank und grün im Gesicht

Manuel, Marco und Arnold hingegen hinterlassen keine großen Life-Guard-Spuren. Vor allem WG-Arzt Manuel lässt Berufskollegen daheim vor den Fernsehgeräten fassungslos mit den Köpfen schütteln. Seekrank und grün im Gesicht blickt der Doc ins Leere. Da muss Jessica sogar den silbernen Schampus-Eimer in eine stählerne Kotztüte verwandeln. Unglaublich.

Klar: Der Sex-Drops ist hier erst einmal gelutscht. Der schüchterne Arnold wird zwar von Jessica noch schnell zum "Mr. Grey" des Tages gekürt und darf mit Madame am späten Abend noch ein romantisches Dinner genießen. Aber auch hier will der Betthupferl-Funke nicht so richtig überspringen. Jessicas tiefe Blicke erwidert Arnold mit grandiosen Sprüchen wie: "Ich brauche in einer Beziehung viele Kuscheleinheiten" und "Kussi, Kussi und so. Da leg ich viel Wert drauf." Jessica kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Verständlich.

Auch David und Niklas halten sich bei ihren Einzel-Dates zurück. Erstgenannter trinkt sich zwar reichlich Mut an. Aber als es dann kurz vor dem Abschied um die vermeintliche Chance einer ersten gemeinsamen Nacht geht, zieht der Eskimo-Callboy-Kesseltreiber dann doch den Schwanz ein: "Sie hat mich nicht gefragt. Und ich hab mich irgendwie nicht getraut. Aber ich bin ja auch nicht hier um eine schnelle Nummer zu schieben", gibt David zu Protokoll.

Niklas muss mehr Kanten zeigen

Niklas hingegen wird gefragt. Zumindest indirekt. Doch auch der Glatzkopf, der demnächst in Osnabrück ein Restaurant eröffnen will, hat (noch) kein Interesse an vorzeitiger intimer Zweisamkeit. Das aalglatte Begründungspaket des bärtigen Tattoo-Nerds sorgt bei der Bachelorette allerdings für erste Ermüdungserscheinungen. So "perfekt" und "fehlerfrei" ist auf Dauer vielleicht doch ein bisschen langweilig. Da ändert auch ein "Schuh-Tick" und die eine oder andere heimlich angesteckte Zigarette nichts. Niklas muss mehr Kanten zeigen. So viel steht fest.

Was ist sonst noch passiert? Nun, der letzte Woche noch wie eine angetüddelte Zeitbombe durch die Villa torkelnde Alex, hat sich diese Woche bewusst zurückgehalten. Bis auf einen Kampf mit einem Porzellanteller, bei dem der Berliner letztlich den Kürzeren zieht (Sehnenriss im Fuß), sieht und hört man von ihm nur wenig.

Während der Nacht der Rosen stürzen lediglich Domenico und Harry-Potter-Klon Lukasz noch einmal ins Rampenlicht. Letzterer allerdings eher unfreiwillig. Als passionierter Cocktail-Mixer darf der Düsseldorfer öfter als sonst durchs Kamerabild hüpfen. Armer Kerl. Und Domenico? Der legt mit Jessica im Arm noch eine flotte Sohle aufs Parkett. Der Lohn: Die erste Rose. Alles richtig gemacht.

Für Feuerwehrmann Jens, Dreifach-Papa Michael und Fitness-Junkie Martin verläuft der Abend nicht ganz so erfolgreich. Keiner der drei Kandidaten hinterlässt bei Jessica einen bleibenden Eindruck. Die Folge: Es geht ohne Rose in den Flieger zurück nach Deutschland. Alle anderen dürfen sich auch in der nächste Woche von ihrer Schokoladenseite präsentieren. Wenn sie denn eine haben.

