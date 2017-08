Unterhaltung

Feuer auf "V Festival"-Bühne: Auftritt von Pink gerät fast zum Desaster

US-Sängerin Pink ist als Perfektionistin bekannt - doch bei ihrer Performance in Essex geht nicht nur die Bühne fast in Flammen auf. Die Sängerin vergisst wenig später auch noch den Text ihrer neuen Single. Doch es hätte wirklich schlimmer kommen können.

Diesen Auftritt wird sie schnell wieder vergessen wollen: Eigentlich war US-Sängerin Pink Headliner beim "V Festival" im englischen Essex. Doch ihr Auftritt am Samstagabend ging gründlich daneben. Zunächst gab es einen Zwischenfall mit der Pyro-Technik. Ein Zuschauer erzählte der britischen "Sun": "Das Feuer brach aus, als ein Feuerwerkskörper losging und den oberen Teil der Bühne traf. Es begann ziemlich klein, aber es wurde immer größer - bis ein Mann das Bühnengerüst hochkletterte, um das Feuer zu löschen."

Pink erwies sich einmal mehr als Vollprofi. "Es war ziemlich beunruhigend, aber Pink hat einfach weiter gesungen", erinnert sich der Augenzeuge. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand - doch leider sollte es nicht die einzige Panne bei Pinks Auftritt im Hylands Park bleiben. Als die 37-Jährige wenig später ihren neuen Song "What About Us" performen wollte, fielen ihr die Liedzeilen nicht mehr ein. Dabei hat Pink nach eigener Aussage am Songtext mitgeschrieben. "Ich brauche vier Jahre, um einen Song zu lernen", so Pink.

Ein kleiner Trost für die zweifache Mutter mag sein, dass selbst Mega-Stars wie Madonna gern mal die Lyrics ihrer Songs vergessen. Erst vor wenigen Tagen hatte die 59-jährige Popikone in einem Instagram-Clip ihren Hit "B-Day Song" geträllert und Teile davon mit dem improvisierten Einschub "Ich erinnere mich nicht mehr an den Liedtext, den ich geschrieben habe" ersetzt.

Erstes Album nach fünf Jahren

Pink ist bekannt für ihre außergewöhnlichen und spektakulären Bühnenshows. Ihre Performance beim "V Festival" eröffnete die Sängerin mit einem halsbrecherischen Sprung von einem mehrere Meter hohen Kran. Neben Pink standen auch Jay Z, Sean Paul, Steve Aoki und Jason Derulo auf der Bühne im Hylands Park. Am 13. Oktober erscheint zudem "Beautiful Trauma", das erste Album der US-Amerikanerin seit mehr als fünf Jahren.

In den vergangenen Jahren hatte sich die Sängerin vor allem auf ihre Familie konzentriert. Im Dezember 2016 brachte sie Sohn Jameson zur Welt, ihre Tochter Willow ist sechs Jahre alt. Beide Kinder waren bei ihrem Comeback-Auftritt in Essex dabei - natürlich nur hinter der Bühne. Nach ihrem Auftritt teilte Pink ein Foto mit ihrem Söhnchen auf dem Arm bei Instagram - und schrieb dazu: "Wenn du mitten in der Nacht 'nach Hause' kommst… "

Quelle: n-tv.de