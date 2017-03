Unterhaltung

Kennedy-Witwe hielt Verehrer hin: Auktionshaus versteigert Jackies Liebespost

Etwa fünf Jahre lang verbindet Jackie Kennedy und den damaligen britischen Botschafter in den USA eine glühende Liebe. Sie endet für den Verehrer enttäuschend. Ein Londoner Auktionshaus bringt die Originalbriefe für einen sechsstelligen Betrag unter den Hammer.

Private Briefe der früheren First Lady Jackie Kennedy sind in London versteigert worden. Für 116.000 Euro kamen die 18 Briefe der Witwe des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy an ihren Verehrer, den damaligen britischen Botschafter David Ormsby Gore, unter den Hammer, wie das Auktionshaus Bonhams mitteilte. In einem der Schreiben erklärt sie dem britischen Adligen, warum sie ihn nicht heiraten könne.

Die Briefe begannen nach Kennedys Ermordung und endeten 1968 vor der Hochzeit Jackie Kennedys mit dem griechischen Reeder Aristoteles Onassis. Kurz vorher hatte ihr der ehemalige britische Botschafter und enge Freund von John F. Kennedy einen Heiratsantrag gemacht und sie versuchte, ihn von seinem Vorschlag einer "heimlichen Hochzeit" abzubringen. "Wir haben so viel miteinander geteilt und verloren - auch wenn es nicht das ist, das du dir jetzt wünschst, hoffe ich, dass das Band der Liebe und des Schmerzes niemals reißen wird", schrieb Jackie Kennedy. Sie fügte hinzu, Ormsby Gore sei für sie wie ein "geliebter Bruder - und Mentor", so wie er dies auch für ihren ermordeten Mann gewesen sei.

Kennedy heiratete schließlich im gleichen Jahr den griechischen Reeder Aristoteles Onassis. Dieser werde sie davor schützen, einsam zu sein, weil er sich selbst einsam fühle, schrieb sie in ihrem letzten Brief an ihren britischen Verehrer. "Sollte ich jemals etwas Heilung und Trost finden - dann kann dies nur mit jemandem sein, der nicht Teil meiner alten Welt und meines Schmerzes ist", schrieb sie weiter und fügte hinzu: "Das könnte ich jetzt finden, wenn die Welt uns lässt" - tatsächlich stieß sie mit ihren Heiratsplänen in den USA auf scharfe Kritik.

In einem Entwurf einer Antwort bezeichnete Ormsby Gore die Zurückweisung als "unerträglich". Ormsby Gore war von 1961 bis 1965 Botschafter in den USA. Seine Frau starb 1967 bei einem Autounfall, und Jackie Kennedy schrieb ihm einen ergreifenden Beileidsbrief. Der Diplomat kam 1985 ebenfalls bei einem Unfall ums Leben, Jackie Kennedy Onassis starb 1994 im Alter von 64 Jahren an Krebs.

Die private Korrespondenz des Botschafters und andere Dokumente - darunter Briefe von John F. Kennedy und mehreren britischen Regierungschefs - waren im Haus der Familie von Ormsby Gore gefunden worden. Diese wurden ebenfalls versteigert.

Quelle: n-tv.de