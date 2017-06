Unterhaltung

"Let's Dance"- Halbfinale: Aus für den Rocky der Tanzfläche

Von Verena Maria Dittrich

Von wegen: Zum Ende hin wird alles leichter. Nix da! Die vier verbliebenen Parketttippler müssen ordentlich ran. Neuerung im Halbfinale: "Impro Dance". Und ausgerechnet einer liefert ab, den man schon ausgezählt hatte.

Halbfinale: Die Nerven bei den vier verbliebenen Tanzpaaren liegen komplett blank. Jetzt gilt es zu beweisen, dass es in einem lodert, das Feuer fürs Tanzen und man nicht nur ein guter Schritte-Auswendiglerner ist.

Das Neue, "noch nie zuvor Dagewesene" in Show Nummer 11: Die Tanzbären bieten zwei Tänze dar, auf die sie sich vorbereitet haben und einen "Impro Dance", den sie per Los erst während der Liveshow erfahren. Verständlich, dass man da Muffensausen hat, "zu verkacken".

Vor allem Angelina, der "kleinen, schmutzigen Salsa-Chica" ist die Nervosität anzumerken. Sie ist plötzlich nicht mehr so beschwingt und "energiegeladen" wie sonst. Llambi, der zum Halbfinale übrigens ein sehr schönes Sakko aus der neuen Tapeten-Kollektion von Guido Maria Kretschmer aufträgt, findet ihre Salsa "ein wenig müde", um nicht zu sagen "behäbig."

Auch beim Paso Doble zündet die Kerze noch nicht richtig in Kirschs kurvigem Hintern. Jorge, "der Mann, der in Emojis spricht", "hat irgendwas gefehlt" - und zwar etwas, "was von drinnen nach draußen kommen muss". Beim "Impro Dance" hat das "Sunny Girl" glücklicherweise keinen Zonk, sondern einen Jive aus der Lostrommel gezogen und liefert wieder ordentlich ab, obwohl sie, wie auch ihre Kontrahenten, nur drei Minuten Vorbereitungszeit hat, inklusive Kostümwechsel versteht sich.

Hoch die Zarrella-Faust!

Am schwersten von allen hat es mit Sicherheit "Underdog" und Spaghetti-Spachtler Giovanni: mit Verspätung in die Show gestartet, rausgeflogen, wieder reingekommen, erster Tanz versemmelt, zweiter Tanz "Top". Wie soll man sich bei einem solchen Synapsenfasching bitteschön auf seine Choreografie fokussieren?

So sieht Giovannis Quickstepp auch ein bisschen so aus, als würde er kurz vor Ladenschluss nochmal in die Kaufhalle flitzen, um eine Flasche Chianti zu besorgen, nur um in Tanz Nummer Zwei, mit einem Paso Doble so zu überzeugen, dass Motsi derart aufkreischt, dass man glatt Sorge trägt, die Federn ihres Kleides könnten gleich davonfliegen.

Zu Recht geht die Zarrella-Faust nach dem "Impro Dance", einem Wiener Walzer, nach oben. Echt herrlich, wie der Ex-"Brosis"-Mitmacher sich über seine Wertung freut. Zarrella ist der "Rocky Balboa" der Tanzfläche, ein Kämpfer und Zähnezusammenbeißer, einer, der niemals aufgibt. Am liebsten möchte man ihn für seinen Biss sofort zum Italiener einladen.

Auch Gil und Vanessa ist die Anspannung des Halbfinales anzumerken. Obwohl die beiden Favoriten wie gewohnt in ihren eigenen Sphären tanzen und "alles geben", wirken ihre Gesichter in den ersten Tänzen leicht verkrampft. Es scheint, als wabert bei allen dieselbe Frage durchs Oberstübchen: Welchen Tanz muss ich wohl improvisieren? Bitte keinen Walzer, bitte keine Samba und - tadaa! Vanessa, die erst mit einer Nass-Tanznummer und "nicht so guter Fußarbeit enttäuscht", mit ihrem Tango aber alle Zweifler mit dreißig Punkten weghaut, muss tatsächlich eine ungeliebte Samba improvisieren.

Das Tanzküken, das "Let's Dance" auch für oder vielleicht sollte man eher sagen, wegen ihres Tanzpartners, Polanc, "das alte Discopferd" gewinnen möchte, vertippelt sich zwar ein paar Mal, aber das interessiert da schon niemanden mehr, denn "die Dance-Chica is back", obwohl sie eigentlich nie fort gewesen ist.

Hitzewallungen unterm Jury-Pult

Nie mehr fort will auch Gil nicht. "Ich will unbedingt weiter tanzen, "Let's Dance" hat mein Leben verändert", sagt der Musiker und fährt auf dem Parkett einen leidenschaftlichen, brustfreien Paso Doble auf, der für hitzige Wallungen unterm Jury-Pult sorgt.

"Das ist nicht einfach nur ein Paso Doble! This is it, this is it", applaudiert Motsi. "Du hast alles geboten, du bist ein Torero. Das war unfassbar!" Genauso wie die Rumba zu "Love's Divine" von Seal. Nicht nur, dass die Atmosphäre zwischen Gil und Ekat als durchgängig "lecker" beschrieben werden kann, macht Ofarim am Ende des Tanzes auch noch einen Spagat. Dann kommt er mit einer Leichtigkeit, schön easy peasy, wieder nach oben, als würde er den ganzen Tag nichts anderes tun. Ampel auf Rot: Mal eben den lässigen "Jean-Claude Van Damme" gemacht - die Sehnen müssen ja geschmeidig bleiben.

Dass Gil kurz darauf den "wahnsinnig schwierigen" Slowfox, den er als "Impro Dance" aus der Lostrommel zieht, ein wenig "ruppig tanzt" - geschenkt.

Knapp wurde es am Ende für Giovanni und Angelina. Letztlich hat es ausgerechnet denjenigen erwischt, der wie kein anderer Kämpferherz bewiesen hat. Mach's gut, Giovanni, du bist der "John Travolta" der Herzen!

Quelle: n-tv.de