William Peter Blatty litt an Krebs: Autor des "Exorzist"-Kultromans ist tot

William Peter Blatty schrieb 1971 die Vorlage für den Kult-Horrorfilm "Der Exorzist". Für die Drehbuch-Adaption wurde er 1974 mit einem Oscar ausgezeichnet. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.

Der Autor des Horror-Romans "Der Exorzist", William Peter Blatty, ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte der Regisseur der berühmten Verfilmung des Romans, William Friedkin, am Freitag mit. Blatty starb demnach in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Maryland. Laut seiner Frau litt er an einer Krebserkrankung.

Blatty, dessen Eltern aus dem Libanon stammten, wurde 1928 in New York geboren. Er schrieb mehrere Bücher, weltbekannt wurde er 1971 aber durch die Geschichte eines zwölfjährigen Mädchens, das von einem Dämon besessen ist. Der Roman war ein absoluter Bestseller und stand 57 Wochen in Folge auf der "New York Times"-Bestsellerliste, 17 davon auf Platz eins. Die Verfilmung mit Linda Blair in der weiblichen Hauptrolle von 1973 wurde Kult, für das von ihm geschriebene Drehbuch erhielt Blatty einen Oscar.

Auch "Der Exorzist III", der dritte von insgesamt fünf "Der Exorzist" Filmen, basierte auf einem Roman Blattys. Für diesen Film schrieb er nicht nur das Drehbruch, sondern führte auch Regie. 2016 strahlte der amerikanische TV-Sender Fox die erste Staffel der Serie "The Exorzist" aus, welche ebenfalls auf Blattys Horror-Klassiker von 1971 basiert.

Schriftsteller Stephen King zeigte in den sozialen Medien seine Anteilnahme am Tod seines Kollegen. Er schrieb: "Ruhe in Frieden, William Peter Blatty, der einen großartigen Horror-Roman unserer Zeit schrieb."