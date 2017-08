Unterhaltung

Er trug nur einen Schlafanzug: Band vergisst Drummer in Supermarkt

Bei einem Zwischenstopp auf dem Weg zu einem Konzert vergisst die britische Band "Belle and Sebastian" ihren Schlagzeuger in einem Supermarkt. Seinen Band-Kollegen fiel erst am nächsten Tag auf, dass ihr Drummer nicht mehr mit an Bord war.

Da waren's nur noch sechs! Auf dem Weg zu einem Konzert vergaß die britische Band Belle and Sebastian doch glatt ihren Schlagzeuger in einem Supermarkt. Eigentlich holte der Sänger Murdoch nur schnell Wasser und sah dann beim Verlassen des Walmarts den Schlagzeuger Richard Colburn zum letzten Mal.

Beim Losfahren sei niemandem aufgefallen, dass der Drummer nicht im Bus war, sagte Murdoch in einem Interview mit dem Radiosender The Current. Colburn hatte sein Handy im Bus liegen lassen und wartete vier Stunden lang im Schlafanzug bei dem Supermarkt in North Dakota, bevor er dann in einem Hotel eingecheckte.

Am nächsten Tag stellte die Band mit Schrecken fest, dass ihr Drummer nicht da war. Die Musiker machten Colburn daraufhin ausfindig und brachten ihn per Flieger rechtzeitig zum anstehenden Konzert zurück. Auf Twitter scherzte Belle and Sebastian später: "Keiner von uns wird sich je wieder trauen, den Bus zu verlassen".

Quelle: n-tv.de