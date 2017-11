Unterhaltung

"To make it so!" : Basti in Love - immer noch

Guckt mal, Männer, so süß gratuliert der Schweini seiner Ana zum Geburtstag: Er wünscht ein Leben voller Glück und verspricht, das Seine dazu zu tun. Der Basti weiß einfach, was sich gehört und was Frauen wünschen.

Wie süß! Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger macht seiner Ehefrau, Ana Ivanovic, ein großes Versprechen zum 30. Geburtstag.

"Happy Birthday und nur das Beste an meine wundervolle Ehefrau! Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, wie glücklich ich bin, dich an meiner Seite zu haben. Ich wünsche dir ein Leben voller Glück und werde alles dafür tun, was in meiner Macht steht", schreibt der Profi-Kicker an seine Liebste. Dazu postete Schweinsteiger ein Foto, das die beiden vor dem Geburtstagsessen in einem Restaurant zeigt. Er trägt dunkles Hemd, dunkle Hose, graues Sakko, doch der eigentliche Hingucker war natürlich das Geburtstagskind in einem hochgeschlossenen schwarzen Minikleidchen mit weißen Manschetten und gleichfarbigen High-Heels sowie großen hellen Ohrhängern. Strahlend halten beide einen Luftballonstrauß in die Kamera.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic feierten 2016 ihre Traumhochzeit in Venedig. Seither warten die Fans auf handfeste Babynews. Aktuell lebt das Paar in Chicago, USA, weil er für Chicago Fire kickt.

Quelle: n-tv.de