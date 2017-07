Unterhaltung

"Der glücklichste Mann der Welt": Bastian Schweinsteiger im Liebesrausch

Auch ein Jahr nach der Hochzeit mit Ana Ivanovic hat Bastian Schweinsteiger offenbar noch immer den Bauch voller Schmetterlinge. Seiner Frau macht er nun ein rührendes Liebesgeständnis - und lässt die Welt bei Instagram daran teilhaben.

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Die Traumhochzeit von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in Venedig liegt tatsächlich schon ein ganzes Jahr zurück. Auf Instagram machte der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler seiner Ehefrau zum ersten Jahrestag als Ehepaar jetzt eine süße Liebeserklärung.

Schweinsteiger postete ein edles Schwarz-Weiß-Selfie, das die beiden offenbar in ihrem Urlaub aufgenommen haben. "Zahlreiche wunderschöne Momente und wunderbare Erinnerungen! Es gibt keine Worte dafür, wie glücklich ich bin, sie mit dir zu teilen. Dich an meiner Seite zu haben, macht mich zum glücklichsten Mann der Welt. Schönen Jahrestag, Ana", schrieb er dazu.

Auch die ehemalige Tennisspielerin konnte sich einen verliebten Kommentar mit Hinweis auf den Jahrestag nicht verkneifen. "Ich werde diesen Tag nie vergessen!!! Schönen Jahrestag, meine Liebe", kommentierte sie ein Hochzeitsfoto von sich und ihrem Ehemann.

Unterwegs in Venedig?

Dass das Paar seine einjährige Ehe derzeit mit einem Urlaub in Italien feiert, geht aus Instagram-Posts der vergangenen Tage hervor. So veröffentlichte Ivanovic etwa schon am Montag ein Bild bei Instagram, das sie strahlend an Schweinsteigers Seite zeigt. "Zusammen mit meinem lieben Ehemann Italien entdecken", lautete ihr Kommentar dazu.

Wo genau das Foto entstanden ist, verriet sie nicht. Allerdings zeigt es die beiden auf einem Boot, das offenbar in einem kleinen Kanal an Häusern vorbeischippert. Womöglich ist das Paar ja nach Venedig zurückgekehrt - die Stadt, in der ihre Ehe vor einem Jahr begann.

Quelle: n-tv.de