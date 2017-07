Unterhaltung

Einst war er der "Teenwolf": Bateman bekommt Stern auf "Walk of Fame"

"Unsere kleine Farm", "Knight Rider" und dann 1987 mit "Teenwolf" der Durchbruch. Es folgen Dutzende Filme, Serien und zwei Emmy-Nominierungen. Nun endlich bekommt Jason Bateman seinen Stern auf dem Hollywood "Walk of Fame".

Drei Jahrzehnte nach seinem Durchbruch mit "Teenwolf II" ist der Schauspieler Jason Bateman mit einem Stern in Hollywood geehrt worden. Er schätze sich "sehr dankbar und glücklich", über so viele Jahre im Filmgeschäft durchgehalten zu haben, sagte der 48-Jährige auf dem berühmten "Walk of Fame".

Jennifer Aniston, mit der Bateman für mehrere Filme vor der Kamera stand, und sein Serienpartner aus "Arrested Development", Will Arnett, hielten Reden, in denen sie ebenfalls das Durchhaltevermlgen ihres Kollegen hervorhoben. Bateman hatte bereits mit zwölf Jahren seine erste Fernsehrolle: Er spielte in der auch in Deutschland bekannten Serie "Unsere kleine Farm" mit.

Für seine Rolle in "Arrested Development" wurde Bateman 2005 und 2013 für den US-Fernsehpreis Emmy nominiert. Derzeit ist der zweifache Vater in der Netflix-Serie "Ozark" zu sehen.

Quelle: n-tv.de