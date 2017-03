Unterhaltung

Nach Alkoholfahrt an den Baum: Benny Beimer blecht

Knapp ein Jahr ist vergangen, seit Christian Kahrmann unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten ist. Nun wird der Unfall des ehemaligen "Lindenstraßen"-Stars unter Alkoholeinfluss juristisch aufgearbeitet - mit einer Geldstrafe für den Schauspieler.

Christian Kahrmann, nicht zuletzt bekannt durch seine jahrelange Verkörperung des "Benny Beimer" in der ARD-Serie "Lindenstraße", hat sich letztlich einsichtig gezeigt. Nach seiner Promille-Fahrt durch Berlin im vergangenen Jahr akzeptierte er nun eine Strafe von 2400 Euro. Der Anwalt des 44-Jährigen erklärte am Amtsgericht Berlin-Tiergarten, sein Mandant ziehe den Einspruch gegen einen Strafbefehl zurück. Dieser trat damit in Kraft.

Kahrmann hatte am 17. Mai 2016 im Stadtteil Charlottenburg die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum gefahren. Dabei hatte er etwa 1,5 Promille Alkohol im Blut. Bei dem Unfall saßen den Ermittlern zufolge seine beiden Töchter auf der Rückbank. Die Kinder hätten schmerzhafte Prellungen erlitten, hieß es.

Zudem war Kahrmann damals mit den Einsatzkräften aneinandergeraten. "Da der 43-Jährige sich zunächst weigerte, in den Rettungswagen einzusteigen und sich fallen ließ, fesselten die Beamten ihn", hieß es im zugehörigen Polizeibericht.

Nach Unfall in den Entzug

Der Schauspieler räumte sein Vergehen im Nachhinein ein. "Ich will gar nichts schönreden. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe", erklärte er. Nach dem Unfall begab er sich nach eigenen Angaben in einen stationären Alkoholentzug. "Alkoholmissbrauch ist eine Krankheit, das ist mir jetzt klar", sagte er dazu. Gleichwohl legte er gegen den Strafbefehl, der ihm nach dem Crash zugegangen war, zunächst Einspruch ein.

Kahrmann gehörte zur Ur-Besetzung der "Lindenstraße" von 1985 und stieß bereits als 13-Jähriger zu der Serie. 1993 verließ er das Format auf eigenen Wunsch. Heute wirkt er in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit. Überdies betreibt er in Berlin ein Café mit dem Namen "Kahrmann's Own".

Quelle: n-tv.de