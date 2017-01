Unterhaltung

Festnahme bei Radiosender: Berichte: DSDS-Kandidat verhaftet

Bei "Deutschland sucht den Superstar" will Qazim Isma die Jury mit einem Michael-Jackson-Cover überzeugen und fällt durch. Doch das ist offenbar noch sein geringstes Problem: Kurz nachdem sein Auftritt zu sehen war, nimmt ihn die Polizei mit.

Ein Kandidat von "Deutschland sucht den Superstar" sitzt im Gefängnis. Mehrere Zeitungen berichten, Qazim Isma aus Passau sei festgenommen worden. Der 30-jährige Fliesenleger war noch am vergangenen Mittwoch in der Sendung zu sehen. Er hatte beim Casting "The Way You Make Me Feel" von Michael Jackson vorgetragen. Die Jury fand ihn allerdings miserabel und warf ihn aus dem Wettbewerb. "Du kannst einfach nix, ehrlich", sagte Jurorin Michelle.

Isma wurde nach dem Auftritt von Radio Galaxy in Passau eingeladen. Er sollte an diesem Montag dort zu Gast sein. Sein Besuch war auch am Vortag angekündigt worden. Die "Passauer Neue Presse" schreibt, die Polizei habe im Sender schon auf ihn gewartet und dann festgenommen.

Dem Bericht zufolge standen gegen den 30-Jährigen noch mehrere Vollstreckungshaftbefehle aus. Demnach war er unter anderem wegen Körperverletzung und Diebstahl zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Dazu sei noch eine nichtbezahlte Geldstrafe gekommen. Ein Polizeisprecher sagte der "Bild"-Zeitung, Isma habe die Haftbefehle finanziell nicht abwenden können und sei deshalb ins Gefängnis gekommen.

Quelle: n-tv.de