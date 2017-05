Unterhaltung

Afrikanisch zur Geburt: Beyoncé lädt zur Babyparty

Anfang Februar verkündet Beyoncé mit großem Tamtam ihre Schwangerschaft in den sozialen Netzwerken. Kurz vor der Geburt erhalten ihre Fans ein Update: Im afrikanischen Gewand feiert sie eine Babyparty.

Kurz vor der Geburt ihrer Zwillinge haben Popstar Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z ihre Schwangerschaft mit einer großen Party gefeiert. Auf Instagram postete die Mutter der Sängerin, Tina Knowles, ein Video des Stelldicheins im afrikanischen Stil. Später erfreute auch Beyoncé ihre Fans auf Instagram mit mehreren Schnappschüssen. Passend zum Motto der Party war auch der Popstar in afrikanisch aussehende Kleidung gehüllt und präsentierte auf Instagram seinen bemalten Babybauch. Weitere Fotos zeigen sie beim Tanzen mit ihrem Ehemann.

Auf der Gästeliste der Party standen neben der Familie unter anderen Kelly Rowland und Michelle Williams. Gemeinsam mit Beyoncé traten sie früher als "Destiny's Child" auf. Außerdem war mit Tennis-Star Serena Williams noch eine werdende Mutter anwesend.

Beyoncé und Jay-Z sind seit 2008 verheiratet. Ihre erste Tochter, Blue Ivy (5), wurde 2012 in New York geboren. Diese erste Schwangerschaft hatte Beyoncé bei einem Live-Auftritt bei der Vergabe der MTV-Videopreise in Los Angeles vor einem Millionenpublikum verkündet. Am Ende ihres "Love on Top"-Auftritts knöpfte die damals 29 Jahre alte Sängerin damals ihren Glitterblazer auf, rieb sich strahlend den runden Bauch und zwinkerte vielsagend. Sie hatte zuvor oft gesagt, dass sie mit 30 Jahren Mutter werden wolle.

Quelle: n-tv.de