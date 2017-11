Unterhaltung

Business oder Romance?: Bieber und Gomez turteln in L.A.

Aktuelle Fotos legen nahe, dass die Popstars Justin Bieber und Selena Gomez wieder zusammen sind. Es wird berichtet, dass Bieber sich für eine Neuauflage von "Jelena" ins Zeug legte und böse Zungen behaupten, es handle sich um einen PR-Streich.

Das sieht ziemlich offiziell aus: Popsternchen Justin Bieber und Selena Gomez sind wieder ein Paar. Die ganze Woche über wurden sie immer wieder zusammen gesichtet und fotografiert – im Fastfood-Laden, beim Beten in der Kirche und zuletzt beim Radeln durch Los Angeles. Das Onlinemagazin TMZ erwähnt auch "nächtliche Besuche".

Vor wenigen Wochen hatte sich Rapper The Weeknd von der 25-jährigen Gomez getrennt – am Telefon, wie TMZ von mehreren Quellen erfahren haben will. Die Trennung habe aber nichts mit dem zwei Jahre jüngeren Bieber zu tun gehabt, in der Beziehung habe es schon im Sommer gekriselt, weil sich das Paar kaum gesehen und The Weeknd sich festgelegter gefühlt habe, als ihm lieb gewesen sei.

Bieber verlor keine Zeit: Nach Kenntnisstand des Magazins war er es, der Gomez davon überzeugte, ihm eine weitere Chance zu geben. Die beiden waren in den vergangenen Jahren immer mal wieder zusammen und getrennt gewesen. Als Gomez im Sommer nur durch die Nierenspende einer Freundin eine lebensgefährliche Krankheit überstand, sei Bieber klar geworden, wie viel sie ihm noch bedeute, so TMZ.

Gomez' Familie sei alles andere als begeistert von der Entwicklung – sie nehme Bieber noch immer übel, dass Selena möglicherweise seinetwegen unter Depressionen litt. Gerüchte kursierten auch, dass die Beziehung eher geschäftliche als romantische Gründe habe. Von geplanten musikalischen Kooperationen sei allerdings nichts bekannt.

