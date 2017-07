Unterhaltung

"Bachelorette" macht Hausbesuche: Bier oder Prosecco?

Von Kai Butterweck

Protzer, Sportler, Family Guy, Rockstar: Die Bachelorette hat kurz vor der Zielgeraden die Qual der Wahl. Und die letzte Rose geht an.

Nach vielen aufregenden Kuschelwochen gehen im schönen Andalusien so langsam die Lichter aus. Doch bevor die Bachelorette ihre Koffer packt und in Deutschland ihre Hausbesuch-Tour startet, muss sie noch einem der fünf verbliebenen Kandidaten das Herz brechen. Aber wen wird es treffen?

Zur Auswahl stehen der Schönling Johannes, der Italo-Macho Domenico, der Family-Guy Niklas, die Sportkanone Sebastian und Rockstar David. Jeder hat irgendwas. Jedem fehlt aber auch 'ne Menge.

Johannes beispielsweise trägt dick auf und trinkt gerne mal einen über den Durst. Domenico hingegen hat sich stets unter Kontrolle, präsentiert sich aber eher als der Kumpeltyp. Niklas ist Niklas: stets bierernst, erdrückend und… stinklangweilig. David tickt ganz anders. Immer locker und gut drauf wehrt sich der Drummer mit Händen und Füßen gegen das Rockstar-gleich-Bad-Boy-Klischee. Aber ob sich die schnieke Jessi in schmuddeligen Backstagebereichen wohl fühlen würde? Bleibt noch Sebastian. Der ist groß, trägt Bart und macht viel Sport. Mehr aber auch nicht.

Zum Nachtisch gibt's rote Rosen

Schwere Wahl? Durchaus. Aber die Uhr tickt. Jessi muss jetzt aus dem Quark kommen. Im Vertrag steht: Der letzte Abend in Andalusien steht unter dem Motto "Vier gewinnt!" Also: Schnell nochmal mit allen Kerlen auf die Kirmes. Danach darf jeder noch ein So-würde-Jessi-als-meine-Braut-aussehen-Foto mit nach Hause nehmen. Dann ist aber Schluss mit lustig. Zum Dinner-Nachtisch gibt’s heute rote Rosen. Außer für Domenico. Der starrt voller Entsetzen auf ein leeres Silbertablett. Aus die Maus. Der Schmuse-Trapattoni hat fertig. Arrivederci!

Für Johannes, Sebastian, Niklas und David geht's jetzt ans Eingemachte. Daheim in den eigenen vier Wänden soll sich die Bachelorette schließlich wie zu Hause fühlen. Johannes ist der Erste, den Jessi seinen Eltern vorstellen darf. Und der Checker vom Bodensee haut natürlich erwartungsgemäß ordentlich auf den Putz. Kaffee und Kuchen mit Mama und Papa am heimischen Sofatisch? Nix da! Johannes präsentiert sich lieber im "Mein Haus, mein Auto, meine Yacht!"-Modus. Haus und Auto sind scheinbar gerade nicht verfügbar. Also geht's mit der Segelyacht in den Sonnenuntergang. Jessi ist beeindruckt: "Das war das erste Mal, dass ich den Eindruck hatte, dass Johannes alles im Griff hat." Wow! Darauf ein Glas Prosecco. Prost, Johannes!

Sebastian hat’s nicht ganz so dicke wie sein blonder Konkurrent vom Bodensee. Der Hannoveraner backt im Alltag eher kleinere Brötchen. Statt Prosecco gibt es für Jessi heute Mineralwasser. Gereicht wird ihr das sprudelnde Nass von Bastis bestem Kumpel Benjamin. Der ist nämlich immer an seiner Seite - auch wenn der große Mann mit dem dichten Bartwuchs seine neueste Herzdame mit schweißgebadetem Shirt auf dem Hinterhof-Basketball-Court empfängt. Romantik pur…

Niklas trägt sein Herz auf der Zunge

Niklas hat auch keine Yacht. Er spielt aber auch kein Basketball. Dafür trägt Niklas sein Herz auf der Zunge: "Ich bin der Mann, der dir das Leben bieten würde, das du verdienst", haucht er Jessi ins Ohr. Die ist ganz hin und weg. Tränen fließen. Umgeben von friedlich schlummernden und Fische fütternden Kindern, einem Schwiegervater in spe, der an eine Mixtur aus Werner Lorant und Chris Norman erinnert und nicht enden wollendem We-are-Family-Gesülz bricht das taffe Jessi-Gerüst beinahe in sich zusammen. Hier im wohligen Wallenhorst ist die Welt halt noch in Ordnung.

In Moers hingegen steppt der Bär. Und zwar im Kettenhemd, mit nem Sixpack unterm Arm und berstenden Metal-Sounds im Ohr. Ja, der David ist kein Kind von Traurigkeit. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen macht der Trommler schon mal gerne die Nacht zum Tag. "Vier Wochen am Stück unterwegs ist keine Seltenheit", klärt einer der Eskimo Callboys die etwas geschockt dreinblickende Bachelorette auf. Die weiß gar nicht so recht, was sie gerade mehr aus den Socken haut: Die Tatsache, dass sie das halbe Home-Date mit Davids kompletter Band auf dem Sofa verbringen muss, oder die Aussicht auf viele, viele, viele einsame Nächte.

Nach einer kurzen Verarbeitungsphase scheint Jessi aber trotz aller Warnschilder immer noch guter Dinge zu sein. David darf sich nämlich - wie auch Johannes und Niklas - auf die bevorstehenden Dream-Dates freuen. Sebastian dagegen muss einen Schlussstrich unter das Abenteuer "Bachelorette" ziehen. Er ist raus. Keine Rose, Keine Dream-Dates, keine Liebe: As simple as that. Aber zum Glück hat er ja noch "seinen" Benjamin. Der war da, der ist da, und der wird wohl auch in Zukunft nicht von Sebastians Seite weichen. Ergo: Alles soweit "good" in der Hannover Hood.

Quelle: n-tv.de