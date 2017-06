Unterhaltung

Prozess wegen sexueller Nötigung: Bill Cosby verzichtet auf eine Aussage

Im Missbrauchsprozess gegen Bill Cosby könnte schneller als gedacht ein Urteil fallen. Denn: Der angeklagte US-Fernsehstar möchte keine Aussage machen. Zudem rufen seinen Verteidiger lediglich einen einzigen Zeugen auf.

US-Schauspieler Bill Cosby hat auf eine Aussage in seinem Strafprozess wegen sexueller Nötigung verzichtet. Die zwölf Geschworenen könnten nach den Schlussplädoyers noch an diesem Montag (Ortszeit) ihre Beratungen über die mögliche Schuld oder Unschuld des 79-Jährigen beginnen, berichtete der "Philadelphia Inquirer". Ein Urteil könnte damit schon am Dienstag oder in den kommenden Tagen fallen.

Bei einem Schuldspruch könnte Cosby, der die Vorwürfe bestreitet, den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. "Sie haben sich entschieden, in diesem Fall nicht auszusagen?", fragte Richter Steven O'Neill den Angeklagten dem Medienbericht zufolge. "Korrekt", antwortete Cosby demnach mit deutlicher und lauter Stimme. Begleitet wurde er am Montag von seiner Frau Camille, die sich bisher kaum zu den Dutzenden Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihren Mann aus mehr als 50 Jahren Ehe geäußert hat.

Cosbys Verteidiger riefen nur einen einzigen Zeugen auf - einen an den Ermittlungen im Januar 2004 beteiligten Polizisten - und kürzten den Prozess damit deutlich ab. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen über mehrere Tage insgesamt zwölf Zeugen vernommen, die in teils emotionalen Aussagen über die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe des Schauspielers sprachen.

Cosby wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sich in früheren Jahrzehnten an ihnen vergangen zu haben. Die meisten mutmaßlichen Taten sind allerdings verjährt. Nur die Anschuldigungen von Andrea Constand könnten den Schauspieler noch ins Gefängnis bringen.

Das mittlerweile 44-jährige mutmaßliche Opfer hat bereits seine Aussage gemacht. Constand erklärte, dass Cosby, der vor 13 Jahren ein guter Bekannter von ihr gewesen sei, sie mit Hilfe von Pillen gefügig gemacht habe, um sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Cosby hatte indes durch seine Anwälte erklären lassen, dass der sexuelle Kontakt mit Constand einvernehmlich gewesen sei. Dem 79-Jährigen drohen bei einem Schuldspruch bis zu 30 Jahre Haft sowie eine hohe Geldstrafe.

Quelle: n-tv.de