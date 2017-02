Unterhaltung

Neue "Queen" der Rundungen?: Blac Chyna macht Kardashian Konkurrenz

Es kann nur eine geben - und die hieß bisher Kim Kardashian. So wie sie setzte in den vergangenen Jahren keine ihre weiblichen Reize bei Instagram in Szene. Doch nun will ihr Blac Chyna offenbar den Rang ablaufen. Aber vielleicht kann es ja doch auch zwei geben.

Kim Kardashian bekommt ernsthafte Konkurrenz aus der eigenen Familie. Nicht von ihren Schwestern, sondern von ihrer künftigen Schwägerin Blac Chyna, der Verlobten von Rob Kardashian.

Diese hat auf Instagram nicht nur ein Nacktfoto, sondern gleich drei gepostet. Und die Aufnahmen erinnern an Kim Kardashians freizügiges Wüsten-Shooting im Dezember 2015.

Auf den drei Fotos ist Blac Chyna, die erst vor wenigen Monaten ihre Tochter Dream zur Welt gebracht hat, komplett unbekleidet. Geschmückt wird ihr wohlgeformter Körper hingegen von aufgemalten Mustern, die entfernt an die Kriegsbemalung der Maori-Stämme erinnern. Dazu bezeichnet sie sich ganz selbstbewusst als "Queen".

Ein bisschen abgekupfert

Doch die 28-Jährige hat ihre Foto-Idee ganz offensichtlich nicht nur von anderen Völkern abgekupfert, sondern eben auch von Kim Kardashian, die sich 2015 nackt und nur mit Farbe bepinselt in der Wüste räkelte. Und obwohl sich Kim eigentlich nicht über ihre weiblichen Rundungen beschweren kann, muss sie beim Anblick von Blac Chynas Hinterteil doch ein wenig um ihren Platz als Instagram-Star mit dem schönsten Po zittern.

Aber vermutlich hat Kardashian gerade andere Sorgen, als sich darüber Gedanken zu machen. So musste sie am Mittwoch noch einmal detailliert den Hergang des Überfalls auf sie in Paris schildern. Dafür habe sie sich mit dem zuständigen Richter und mehreren Anwälten in New York getroffen, berichtete das Promi-Portal "TMZ". Dabei sollte es auch darum gehen, die Täter zu identifizieren. Vor Kurzem waren mehrere Verdächtige festgenommen worden.

Quelle: n-tv.de