Unterhaltung

Robin Thicke, ein Kinderschläger?: "Blurred Lines"-Sänger im Kreuzfeuer

Sind es nur schmutzige Tricks in einem Sorgerechtsstreit oder ist an den Anschuldigungen was dran? Sänger Robin Thicke soll bei der Erziehung seines Sohns auch mal zu Schlägen greifen. Und offenbar streitet er das noch nicht mal ab.

Sind die glücklichen Vater-Sohn-Bilder, wie sie Robin Thicke gern bei Instagram postet, nur Fassade? Der 39-Jährige muss sich mit schweren Vorwürfen seiner Ex-Frau Paula Patton auseinandersetzen. Die 41-Jährige behauptet, der Sänger würde ihren gemeinsamen Sohn Julian misshandeln. Nicht zuletzt deshalb beantragte Patton eine Änderung der Sorgerechtsregelung. US-Medienberichten zufolge soll das Gericht den Antrag allerdings abgelehnt haben.

Doch der Kampf geht offenbar weiter. Angeblich habe sich nun auch Julians Schule eingeschaltet, nachdem der Junge den Lehrern von Problemen mit seinem Vater erzählt habe, wie unter anderem "People" berichtet. Er habe außerdem seiner Mutter gezeigt, auf welche Weise er von Thicke angeblich misshandelt wurde und erklärt, dass es "sogar noch schlimmer" sei.

Betrunken und johlend?

Thickes Ex-Frau versucht nun mit allen Mitteln, den Kontakt zwischen Vater und Sohn zu unterbinden und erklärte, Thicke habe vor dem Sechsjährigen sogar Alkohol und Marihuana konsumiert. Dies bestätige auch das Kindermädchen, berichtet das US-Portal "TMZ". Patton schob noch hinterher, ihr Ex sei zur Feier an Julians letztem Kindergarten-Tag am frühen Morgen betrunken und johlend in der Kirche aufgetaucht. "Julian hat Angst vor dir", soll sie Thicke beim Familiengericht ins Stammbuch geschrieben haben.

Weiter berichtet das "People Magazine" über ein offizielles Statement seinerseits, in dem es heißen soll: "In sehr seltenen Fällen und nur als letzter Ausweg würde ich leichtes Hauen einsetzen. Das stimmt mit dem Gesetz überein - mit der offenen Hand auf den Po. Das ist die Art von Disziplinierung, auf die Paula und ich uns während unserer Ehe geeinigt hatten."

Erst vor Kurzem musste der "Blurred Lines"-Sänger den Tod seines eigenen Vaters verkraften. Nun muss er sich den schweren Vorwürfen seiner Ex-Frau stellen. Eine Einigung in dem Sorgerechtsstreit ist derzeit allem Anschein nach nicht in Sicht.

Quelle: n-tv.de