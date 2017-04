Unterhaltung

Mit affigen Kalendersprüchen : Böhmermann auf dem Weg in die Charts

Mit floskelhafter Gefühlsduselei die Top10 emporklettern - das schaffen nicht nur Max Giesinger und Co. Jan Böhmermann lässt sich einen Song von Schimpansen texten. Und der kommt beim Publikum ziemlich gut an.

Mit seinem satirischen Pop-Song "Menschen Leben Tanzen Welt" hat Jan Böhmermann in den am Mittwoch veröffentlichten Midweek-Charts bereits Platz sieben erreicht. Er war letzte Woche kurz nach Veröffentlichung des Titels zunächst auf Rang 84 in die Single-Charts eingestiegen. Das Lied ist als Spott für die deutsche Musikindustrie/Industriemusik gedacht - und verkauft sich nun selbst ausgesprochen gut. Das ist paradox, aber Böhmermann-typisch. Das Ziel des Grimme-Preis-verwöhnten ZDF-Satirikers ist es, mit dem Titel Platz eins zu erreichen - und 2018 einen Echo-Preis abzuräumen.

Böhmermann hatte in der ersten Aprilwoche in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" wenige Stunden vor der diesjährigen Echo-Verleihung über die Musikbranche hergezogen. Dabei kritisierte er die "seelenlose Kommerzkacke" einiger sogenannter Pop-Poeten, die mit dem Echo ausgezeichnet werde. "Gefühle abklappern, Trost spenden, Tiefe vorgaukeln", charakterisierte Böhmermann diese deutsche Popmusik. Im Anschluss war der 36-Jährige dann in einem aus Archivmaterial zusammengebauten Musikvideo von "Jim Pandzko feat. Jan Böhmermann" zu sehen.

Aneinanderreihung von Texthülsen

An dem dazugehörigen Lied "Menschen Leben Tanzen Welt" kann wohl all das, was der Satiriker am deutschen Pop von Stars wie Max Giesinger und Co. kritisiert, auch beanstandet werden. So sinnfrei zusammengehauen wie der Titel selbst erscheinen auch manche Textzeilen: "Was du hast, können viele haben, aber was du bist, kann keiner sein", lautet ein Vers. "Ich brauch' mal wieder Zeit mit dir, das Schwarze mit der blonden Seele", ein anderer. Die zweite Hälfte stammt aus einer Bierwerbung.

Der Text des Songs sei von fünf Schimpansen aus dem Gelsenkirchener Zoo zusammengetragen worden, die die Verse aus Schnipseln deutscher Pop- und Werbetexte aussuchten, behauptet Böhmermann. Der Künstlername "Jim Pandzko" greift das satirisch auf und spielt gleichzeitig noch auf Sänger Tim Bendzko an. Die Botschaft ist klar: Der Song "Menschen Leben Tanzen Welt" ist so bescheuert, dass selbst Affen ihn hinbekommen - und wenn er es in die Charts schafft, muss die deutsche Popmusik wohl genauso bescheuert sein. Die fünf Primaten-Künstler möchte Böhmermann im kommenden Jahr gern mit dem Echo ausgezeichnet sehen.

Die Tiere fanden's unterhaltsam

Bislang läuft es gut. Schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung schaffte es das Lied in die Top 20 der iTunes-Charts, bei den Amazon-Downloads sogar bis an die Spitze. In den Offiziellen Deutschen Midweek-Charts, die GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt und die 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken (stationärer Handel, Streaming-Plattformen und so weiter) steht er nun auf Platz sieben.

Den Affen in Gelsenkirchen, die nicht in dem Musikvideo zu sehen sind, die Böhmermann aber im "Neo Magazin Royale" zeigte, um den angeblichen Entstehungsprozess seines Hits zu erklären, scheint die Abwechslung gefallen zu haben: Schimpansen seien Tiere, die ständige Beschäftigung bräuchten, sagt Sabine Hass vom Gelsenkirchener Zoo. "Das Kamerateam und die ganzen Leute - das war für die Affen wie Fernsehen."

Quelle: n-tv.de