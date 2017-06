Unterhaltung

Geht da was?: Brad Pitt flirtet mit "The Body"

Der Schauspieler und das Model - das wäre ja eine hübsche Kombination: Elle Macpherson und Brad Pitt wurden beim Flirten gesichtet. Beide wandeln solo durchs Leben, sind gleichalt und strahlen eine geradezu unverschämte California-Sexiness aus.

Bahnt sich hier etwa eine neue Liebes-Sensation an? Wie das australische Boulevard-Magazin "New Idea" berichtet, trafen sich das Supermodel Elle Macpherson und der Hollywood-Beau Brad Pitt in Los Angeles zu einem geheimen, aber vor allem romantischen Rendezvous. Wie ein Insider dem Blatt berichtete, sollen die beiden 53-Jährigen dabei ziemlich vertraut gewirkt haben - angeblich sogar wie ein echtes Paar. Sie habe dabei immer wieder seinen Arm berührt und ihre Haare neckisch hinter die Schultern geworfen.

"Es wurde auf jeden Fall ordentlich geflirtet", erzählte der Informant weiter. Pitt habe über alles gelacht, was sie gesagt habe und sich immer wieder nahe zu ihr hinüber gelehnt. Das Treffen habe übrigens in einem Nachtclub in Hollywood stattgefunden. Passen würde es: Das Model soll sich erst vor wenigen Tagen von ihrem Milliardärs-Ehemann Jeffrey Soffer getrennt haben. Pitt ist bekanntlich seit dem Ehe-Aus mit Angelina Jolie im September 2016 solo.

Aber: An den Gerüchten ist höchstwahrscheinlich nicht allzu viel dran. Seit vielen Jahren gelten der Schauspieler und das Model als gute Freunde. Die beiden lernten sich angeblich durch Macphersons Gastspiel in der Kultserie "Friends" bereits im Jahr 1999 kennen, als Pitt noch mit Hauptdarstellerin Jennifer Aniston alias Rachel verheiratet war.

Oder brauchten die beiden nur einige Jährchen, um ihre Liebe zueinander zu entdecken? Schon Klaus Lage wusste: "1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. " Aber dann: "Tausend und eine Nacht - und es hat ZOOM gemacht."

Da wird der Sonnyboy sich warm anziehen müssen - denn ob das der Soon-To-be-Ex Angelina Jolie gefallen wird, dass er dann doch so schnell Trost gefunden haben könnte? Wohl eher nicht, vor allem, da man in letzter Zeit ja auch immer wieder munkelte, die beiden könnten sich einander annähern.

Quelle: n-tv.de