Unterhaltung

"Geht auch mit Highheels" : Breakball: Kilian Kerner

von Sabine Oelmann

Breakball genutzt: Von Highheels zu Sportschuhen, von langen Kleidern zu kurzen Röcken, von Seide zu Polyester? So kann's gehen - und so kann es vor allem auch gut gehen. Kilian Kerner hat seine Tennis-Kollektion präsentiert - endlich wirklich schick auf dem Platz!

Es ist vollbracht, der Mann könnte nicht glücklicher sein. Von der High-Fashion zum Tennisrock, von den teuersten Stöffchen zur Funktionskleidung - das ist kein Abstieg, wie an vielen Stellen behauptet wurde, sondern die Erfüllung eines Lebenstraums zur rechten Zeit. Kilian Kerner, der Designer, der Frauen wie Jella Haase, Anna Maria Mühe und Eva Padberg in schmeichelnde Hüllen steckte und noch immer steckt, hat seine Kollektion in Berlin präsentiert. Zu sehen, neben den zahlreichen sportlichen Gästen, waren Tennisklamotten, die man (bzw. frau), kombiniert mit Highheels durchaus auch abseits eines Tennisplatzes tragen könnte.

Die Eigenschaften "elegant" und "sportlich", "modern" und "funktional" müssen sich ja nicht ausschließen. Für den Designer ist seine Arbeit und seine Kollektion ein Geschenk - für die Kunden zwar nicht, sie können sich aber ab sofort in die Läden begeben, dort erwartet dann Männer und Frauen auch alles, was zu einem "Match in Style" gehört.

Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, kommt einfach etwas Gutes dabei heraus. Das empfanden die sowohl Tennis- als auch modeaffinen Gäste auf jeden Fall so: "Bibi Badu by Kilian Kerner" setzt auf die Details - der Sportler setzt auf sein Spiel, so soll es sein.

Kerner hat eine Kollektion entworfen, die durch ihre Details eine klare und selbstbewusste Sprache spricht. Kräftige Farben dominieren, aber auch an klassisches Weiß, wie in Wimbledon erwünscht, hat der 38-Jährige gedacht.

Mit dem Imagespot hat sich Kerner einen weiteren großen Wunsch erfüllt: Die Produktion der beiden Spots fand auf Mallorca statt, gedreht wurde in der Anlage des Damenturniers der Mallorca Open sowie auf dem Center Court der Rafael Nadal Academy. In diesem Zusammenhang übernahm Joan Nadal, der Neffe von Rafael Nadal, die Rolle des Kilian Kerner als Kind. Die Modelle sind ab 29. März erhältlich.

Quelle: n-tv.de