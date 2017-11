Unterhaltung

Vorwürfe gegen "X-Men"-Regisseur: Brett Ratner soll Frauen belästigt haben

Ein weiterer Sex-Skandal erschüttert Hollywood. Star-Regisseur Brett Ratner soll mehrere Frauen belästigt oder gar zu Oralsex gezwungen haben.

Hollywood kommt nicht zur Ruhe. Seit Bekanntwerden der Missbrauchs-Vorwürfe gegen Star-Produzent Harvey Weinstein vor rund einem Monat melden sich täglich neue mutmaßliche Opfer zu Wort, die berichten, sie seien von prominenten Männern aus der Filmbranche sexuell missbraucht worden. In Firmen und Vorständen rollen Köpfe, Film- und Fernsehprojekte werden gestoppt, Polizei und Staatsanwälte ermitteln.

Nach Weinstein und James Toback wurde auch Oscar-Preisträger Dustin Hoffman mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. 80-Jähriger entschuldigte sich und schrieb, er habe "größten Respekt" für Frauen. "House of Cards"-Star Kevin Spacey outete sich nach den Vorwürfen als homosexuell und will nun die Fälle mithilfe eines Therapeuten aufarbeiten.

Und nun wird Hollywood von einem weiteren Sex-Skandal erschüttert. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um Regisseur und Produzent Brett Ratner.

Zu Oralverkehr gezwungen?

In einer von der "Los Angeles Times" veröffentlichten Story beschuldigen insgesamt sechs Frauen Brett Ratner, sie in privaten Wohnungen, an Filmsets oder bei Filmbusiness-Events sexuell belästigt oder gar missbraucht zu haben. So erzählt Schauspielerin Natasha Henstridge, dass Ratner sich ihr unsittlich genähert habe, als sie noch ein 19-jähriges Fashion-Model gewesen sei. Er sei damals ein Anfang 20-jähriger Musikvideo-Produzent und am Anfang seiner Karriere gewesen.

Bei einem Videoabend mit ein paar Freunden in seiner Wohnung sei sie auf der Couch eingeschlafen. Als sie wieder aufgewacht sei, sei sie mit Ratner allein gewesen. Sie habe gehen wollen, doch der Regisseur habe sie daran gehindert und begonnen sich selbst zu berühren. Dann habe er sie gezwungen, ihn oral zu befriedigen. "Er hat sich mir körperlich aufgedrängt", so Henstridge. "Irgendwann habe ich aufgegeben und er hat sein Ding gemacht." Sie habe über das Erlebte geschwiegen und aus der Ferne beobachtet, wie Ratner zu einem der mächtigsten Männer Hollywoods wurde.

Olivia Munn ist unter den Opfern

Eine weitere Schauspielerin, die heftige Vorwürfe gegen den Filmproduzenten erhebt, ist Olivia Munn. Im Jahr 2004 sei sie Brett Ratner als junge Nachwuchsschauspielerin am Filmset von "After the Sunset" begegnet, bei dem er als Regisseur fungierte. In seinem Wohnwagen habe er vor ihren Augen masturbiert. Den Vorfall beschrieb Munn bereits 2010 in ihrer Essaysammlung, jedoch ohne Ratners Namen zu nennen. Danach fasste die Schauspielerin einen Entschluss: "Ich habe ganz gezielt die Entscheidung getroffen, nie mit Brett Ratner zusammenzuarbeiten."

Außerdem äußerten sich gegenüber der "Los Angeles Times" noch die Schauspielerinnen Jaime Ray Newman, Katharine Towne und Jorina King sowie das Model Eri Sasaki. Die Erzählungen ähneln sich, in den meisten kommt vor, dass Ratner im Gegenzug versprochen habe, die Karriere der Frauen zu pushen.

Brett Ratner streitet alles ab

Sowohl gegenüber der "Los Angeles Times" als auch CNN ließ Brett Ratner die Anschuldigungen durch seinen Anwalt vehement zurückweisen. "Brett Ratner weist die unverschämten und abwertenden Behauptungen, die über ihn berichtet worden sind, vehement zurück. Wir sind überzeugt, dass sein Name reingewaschen wird, sobald der gegenwärtige Medienrummel abgeklungen ist und die Leute die Natur dieser Behauptungen objektiv bewerten können", heißt es in einem Statement, das CNN veröffentlichte. "Er ist sich der Ernsthaftigkeit und der Wichtigkeit des Themas bewusst, dass die Anliegen der Opfer sexuellen Missbrauchs in der Entertainmentbranche und darüber hinaus gehört werden müssen."

"Playboy" legt Hugh-Hefner-Biopic auf Eis

Ähnlich wie im Fall um Kevin Spacey haben die Vorwürfe gegen Bratt Ratner bereits Auswirkungen auf seine Arbeit. Ratners geplantes Regieprojekt über den kürzlich verstorbenen "Playboy"-Gründer Hugh Hefner wurde kurzerhand auf Eis gelegt. Man sei "tief besorgt" über die Vorwürfe gegen Ratner, teilte ein Sprecher von Playboy Enterprises dem "Hollywood Reporter" mit. Die Lage müsse geprüft werden, bevor die Zusammenarbeit fortgesetzt werde, hieß es. Die Sprecherin von Oscar-Preisträger Jared Leto stellte sofort klar, dass der Schauspieler nicht mit Ratner zusammenarbeiten werde. Leto war zuvor in den US-Medien als möglicher Hauptdarsteller gehandelt worden.

"Variety" zufolge habe außerdem das Filmstudio Warner Bros. bekanntgegeben, einen jahrelangen Vertrag mit Ratner nicht weiter zu verlängern. Ratner selbst behauptet, den Deal von sich aus nicht weiterführen zu wollen.

Quelle: n-tv.de