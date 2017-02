Unterhaltung

Nackte Haut als Ablenkung?: Britney Spears sexy auf Instagram

Oh la la - was ist denn da los? Britney Spears holt die Nackt-Keule aus der Reserve: Mit geschürzten Lippen, kaum bekleidet und verwuscheltem Out-of-Bed-Haar präsentiert sie sich den Fans. Will sie von etwas anderem ablenken?

Sängerin Britney Spears geizt auf der Bühne nicht mit ihren Reizen. Nun hat sie ihre Fans auf Instagram mit einem Nackedei-Fotos überrascht. Auf dem Bild, das in Sepia-Tönen gehalten ist, ist sie bis zur Hüfte hüllenlos zu sehen. Lediglich mit ihrem linken Arm verdeckt sie ihre nackte Brust. Spears blickt direkt in die Kamera, ihre Lippen sind leicht geöffnet und es hat den Anschein, als würde sie gleich auf die Finger ihrer rechten Hand beißen. Ein sexy Schnappschuss, keine Frage.

Spears selbst ließ den Post unkommentiert. Ihre Fans überhäufen sie dafür mit begeisterten Sätzen: "Mein Traum", "Königin Brit", "So wunderschön" oder "Du bist einfach alles" ist neben dem Foto zu lesen. Wollte die Sängerin einfach ein Statement setzen, dass sie sich in ihrer Haut pudelwohl fühlt? Oder steckt dahinter ein geschickter Schachzug, um die Aufmerksamkeit gezielt auf sich zu lenken?

Am Wochenende feierte nämlich das Britney-Biopic "Britney Ever After" des US-Senders Lifetime Premiere. Der Film über Spears' Leben wurde von der Sängerin allerdings nicht autorisiert. In den sozialen Netzwerken zählt der Streifen seitdem zu den Top-Themen. Fans sind empört und wettern über die Umsetzung. Sowohl die Schauspieler fallen durch als auch die Darstellung der Fakten. Hinzukommt, dass Technik verwendet wird, die Anfang der 2000er Jahre noch nicht verbreitet war, zum Beispiel iPhones. Außerdem sind keine Hits von Spears in dem Film zu hören. Die Musikrechte wurden nicht freigegeben.

Wollte die Sängerin also mit ihrem sexy Instagram-Foto zeigen, dass sie die einzige Britney Spears ist, die die Schlagzeilen beherrscht? Es ist ihr gelungen.

Quelle: n-tv.de