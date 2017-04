Unterhaltung

Schwitzen im Bikini-Top: Britney ist in Form

Pleiten, Pech und Pannen? Hat Britney Spears alles abgehakt. Die Sängerin ist wieder in Topform. Das sollen auch alle wissen, bitteschön. Deswegen zeigt sie sich beim Work-out - im knappen Bikini-Oberteil.

Britney Spears muss fit sein. So oft wie sie derzeit für ihre Show in Las Vegas auf der Bühne steht, kann sie sich kaum Trainingspausen erlauben. Das scheint die 35-Jährige derzeit aber auch gar nicht weiter groß zu stören. Auf Instagram teilt sie ein Video, das sie beim Work-out im Fitnessstudio zeigt. Zu sehen ist sie im knappen Häkelbikini und mit strahlendem Lachen.

Ob Spears wirklich immer so trainiert? Man weiß es nicht, darf aber davon ausgehen, dass die Sängerin sonst - wie beim Sport eben üblich - in einem entsprechenden Oberteil trainiert. So allerdings kommen ihre Bauch- und Rückenmuskeln fabelhaft zur Geltung. "Trainieren sorgt dafür, dass ich motiviert und inspiriert bleibe", schrieb Spears zu ihrem Fitness-Video. "Ich würde aber lieber tanzen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Spears mit einem sexy Instagram-Video für Aufsehen sorgt. Jüngst etwa räkelte sie sich im sonnengelben Bikini am Strand. Zunächst bringt sie ihren Körper im Sand zur Geltung, dann schlägt sie ein Rad und schließlich sind noch ein paar Schnappschüsse zu sehen.

Ihr Neuer ist 13 Jahre jünger

Spears scheint guter Dinge. Das mag nicht nur mit ihrem beruflichen Erfolg, sondern auch mit dem noch recht frischen privaten Glück zu tun haben. Seit etwa fünf Monaten ist sie mit dem 22-jährigen Fitness-Model Sam Asghari liiert.

Spears und Asghari hatten sich beim Dreh für Spears' Musikvideo zum Song "The Slumber Party" kennengelernt. Vor kurzem erst präsentierte die Sängerin ihren Freund bei einem Mode-Event ganz offiziell der Öffentlichkeit, nachdem sie zuvor bereits auf Instagram ein gemeinsames Foto geteilt hatte.

Quelle: n-tv.de