Unterhaltung

Was wohl Prinz Harry dazu sagt?: Bruder von Meghan Markle verhaftet

Schwarze Schafe gibt's bekanntlich in jeder Familie - auch die Markles sind da keine Ausnahme. Dass der Halbbruder von Prinz Harrys Freundin, Meghan Markle, verhaftet wurde, dürfte dem Buckingham Palast allerdings nicht gefallen.

Über diese Schlagzeile dürfte Prinz Harry ganz und gar nicht glücklich sein: Wie die "Mail on Sunday" berichtet, ist der Halbbruder seiner neuen Freundin, der US-Schauspielerin Meghan Markle, am vergangenen Donnerstag in Grants Pass im US-Bundesstaat Oregon verhaftet worden. Thomas Markle jr. werde vorgeworfen, seiner Freundin in betrunkenem Zustand eine Waffe an den Kopf gehalten zu haben, heißt es in dem Bericht. Der 50-Jährige sei arbeitslos und alkoholkrank. "Er macht gerade eine ziemlich schwere Zeit durch", sagte sein jüngerer Halbbruder, Bobby Lucero. "Er ist traurig darüber, was passiert ist. Es tut ihm leid."

Thomas jr. und Meghan Markle haben den gleichen Vater - aber verschiedene Mütter. Die Freundin von Prinz Harry stammt aus zweiter Ehe von Thomas Markle Senior mit der Yoga-Lehrerin Doria Ragland. Die beiden Halbgeschwister trennen 15 Jahre Altersunterschied. Bisher hat sich die Schauspielerin nicht zu dem Vorfall geäußert. Laut "Mail on Sunday" wurde der 50-jährige Markle bereits am Freitag wieder aus der Haft entlassen, nachdem seine Ex-Frau 1000 US-Dollar Kaution für ihn hinterlegt hatte.

Laut Polizeibericht war ein Streit zwischen Markle und seiner Freundin eskaliert. In seinem betrunkenen Zustand habe Markle schließlich nach einer Waffe gegriffen und sie an den Kopf seiner Freundin gedrückt, "um sie zum Gehen zu bewegen". Die Frau sei daraufhin ins Bad geflüchtet und habe sich dort eingeschlossen. Dem Vernehmen nach haben sich beide nach dem Vorfall nicht voneinander getrennt.

Meghan trifft auf Kate

Markles Ex-Frau sagte der Zeitung, sie hoffe, "dass das nicht peinlich für Meghan" werde. "Tom hat ein bisschen Ruhm und Aufmerksamkeit erlangt, seit sie mit Prinz Harry ausgeht", sagte Tracy Dooley. "Er will nur das Beste für sie. Sie standen sich früher sehr nahe, haben sich aber in den letzten Jahren immer mehr voneinander entfernt. Das letzte, was er will, ist Meghan zu verletzen." Nach einem Bericht der "Sun" will sich der 50-Jährige Hilfe suchen, um gegen seine Alkoholsucht anzukämpfen. "Er will sich bei allen entschuldigen", sagte sein Sohn Tyler der Zeitung. "Er steht jetzt im Rampenlicht und wird mit seinen Schwächen konfrontiert."

Unterdessen hat Meghan Markle Medienberichten zufolge nun auch Harrys Schwägerin, Prinzessin Kate, kennengelernt. Das erste Treffen sei "sehr gut verlaufen", hieß es in der "Sun". Kate habe sich darauf gefreut, auch weil sie wusste, "wie wichtig es Harry war. Sie verstehen sich sehr gut und er schätzt ihre Meinung, wenn es um seine Freundinnen geht". Prinz William hatte Harrys Freundin schon vor knapp zwei Monaten getroffen.

Quelle: n-tv.de