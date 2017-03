Unterhaltung

Das große Bachelor-Finale: Brünett schlägt Blond

Von Kai Butterweck

Ein schmollender Marilyn-Monroe-Klon, eine gekrönte Rosenkönigin und ein Häufchen Zicken-Elend, das immer noch Schaum vor dem Mund hat: Die allerletzte Rosenschlacht hat es noch mal so richtig in sich.

Nach dutzenden verteilten Rosen, doppelt so vielen Küssen mit und ohne Zunge und hektoliterweise Schampus hat das Bachelor-Dasein für Sebastian endlich ein Ende. Kurz nach dem sich seine Eltern ein wages Bild von den beiden Finalistinnen Clea-Lacy und Erika machen konnten, steht der gebürtige Westfale endlich am Ende eines gefühlt 400 Meter lang ausgerollten roten Teppichs. Um ihn herum funkeln hunderte Kerzen. Und neben ihm thront sie auf einem Sockel in tiefstem Rot: Die letzte Rose. Fehlt nur noch die passende Frau für den Abend der Abende.

Bachelor-Insider wissen natürlich: Wer am Final-Tag als Erste aus der Stretch-Limousine steigt, zieht meist den Kürzeren. Auch Erika beschleicht bereits ein mulmiges Gefühl als sie im Marylin-Monroe-Outfit über den flauschigen Endlos-Läufer stöckelt. Mit schmollenden Lippen und zusammengezogenen Augenbrauen nähert sie sich Sebastian wie eine Internats-Direktorin ihren ungezogenen Schülern. Der Bachelor hingegen grinst wie ein verliebtes Honigkuchenpferd. Und auch seine Worte sprechen zunächst die Sprache der Glückseligkeit.

War doch alles total toll, oder Erika? Man hatte großen Selfie-Spaß zusammen, alberte auf einem Katamaran herum und genoss eine mollige Kutschfahrt bei minus 20 Grad Außentemperatur. Sebastian kramt ganz gentlemanlike alle Erika-Highlights aus dem Archiv. Alles scheint perfekt zu sein. Erikas Augen werden immer größer. Doch dann biegt der Bachelor plötzlich abrupt ab. Die Mundwinkel gehen nach unten und es folgt der Satz, der alle mühsam von Erika aufgepusteten Liebesluftschlösser in Sekundenbruchteilen zerplatzen lässt: „Ich habe mich nicht in dich verliebt“, schluchzt Sebastian.

Eine Hollywood-reife Flucht

Und was macht die Korb-Empfängerin? Enttäuscht und tief verletzt flüchtet Erika zurück ins Auto. Der Bachelor sprintet hinterher. Doch es hilft nichts. In Hollywood-Manier schüttelt das tief getroffene Weiblein ihren hilflos stotternden Ex-Herzbuben ab wie eine lästige Fliege. „Ich will jetzt nur noch raus aus meinem Kleid und in den Flieger“, jammert Erika.

Auch Sebastian wirkt ziemlich mitgenommen. Doch für eine spontane Aufarbeitungstherapie bleibt natürlich keine Zeit. Mund abwischen und weiter geht’s, heißt die Devise. Sekunden später steht nämlich schon die nächste Dame parat. Und für diese sollen die folgenden Minuten schließlich unvergesslich werden. Und das werden sie dann auch. Clea-Lacy bekommt die allerletzte Rose. „Lass mich bitte nie wieder los“, flüstert die Rosenkönigin ins Bachelor-Ohr. Und es regnet Liebe vom Himmel. Was für eine Dramatik! Was für ein Happy End!

Da der magischste aller magischen Bachelor-2017-Momente bekanntermaßen schon vor Wochen von den TV-Kameras eingefangen wurde, fragt man sich im Hier und Jetzt natürlich, ob das Traumpaar auch heute noch mit rosa Herzchen in den Augen durch die Gegend spaziert.

RTL-Gossip-Urgestein Frauke Ludowig darf beim Debüt-Zusammentreffen der letzten Rosen-Kandidatinnen natürlich als Erste offiziell nachfragen. Nach dem sich Kattia, Inci, Viola und Co noch ein letztes Mal die Meinung gegeigt haben, lassen Sebastian und Clea-Lacy im Beisein der immer noch schmollenden Erika die Big-Love-Bombe platzen: „Ja! Wir sind immer noch ein Paar!“, schießt es aus den beiden Turteltäubchen heraus. Während Viola und Erika nur frustriert abwinken, klatschen alle Bachelor-Fans erleichtert und begeistert in die Hände. Sebastian und Clea-Lacy haben den Es-gibt-keine-Bachelor-Pärchen-Zukunft gebrochen. Darauf ein Glas Prosecco! Und Prösterchen!

Quelle: n-tv.de