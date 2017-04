Unterhaltung

Transfrau mit Leichen im Keller: Caitlyn Jenner for President?

Vom roten Teppich aufs politische Parkett? Das haben schon ganz andere geschafft. Caitlyn Jenner will offenbar erreichen, was Arnold Schwarzenegger bereits erfolgreich geglückt ist - ebenfalls im Lager der Republikaner.

Caitlyn Jenner for President? Das könnte die Welt vielleicht bei den nächsten Wahlen zum Amt des US-Präsidenten auf Spruchbannern lesen. Der 67-jährige Reality-Star kann sich nämlich offenbar vorstellen, in nicht allzu ferner Zukunft in den USA das politische Parkett aufzumischen. Das berichtet der Sender CNN.

Während der Kardashian-Jenner-Clan vornehmlich dem Lager der Demokraten zugerechnet werden kann, ist Jenner seit jeher bekennende Republikanerin. Auch ihre Stimme war dem jetzigen Präsidenten Donald Trump sicher. Deswegen habe sie ihm aber noch lange nicht Gefolgschaft geschworen, zitiert CNN Jenner.

Sowohl mit Trump als auch mit den Republikanern wolle sie sich anlegen, sollten diese es nicht gut mit "meiner Community" meinen, gab Jenner demnach an. Seit die Öffentlichkeit von ihrer Transidentität weiß, tritt sie immer wieder als LGBT-Aktivistin auf. Nun erklärte sie laut CNN, Fans würden ihr schon seit Jahren sagen, dass sie sich um ein politisches Amt bewerben solle.

Republikanern wohl gesonnen

Jenner wurde zudem gefragt, ob sie es sich vorstellen könne, einen Job unter Trump anzunehmen, sollte dieser sie fragen. Sie versicherte daraufhin ausweichend, den Republikanern weiterhin wohl gesonnen zu sein. Sie wolle sich aber ansehen, wie sie in den kommenden Jahren besser aushelfen könne - mit ihrer Stiftung oder vielleicht in einem politischen Amt.

Was einer politischen Karriere im Wege stehen könnte, scheute sich Jenner übrigens nicht zu benennen: "Zu viele Leichen im Keller", scherzte sie.

Quelle: n-tv.de