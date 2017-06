Unterhaltung

Umstrittenes Mutterglück mit 50: Caroline Beil bringt Tochter zur Welt

Wegen ihrer späten Schwangerschaft muss sich Moderatorin Caroline Beil Anfang des Jahres gegen herbe Kritik verteidigen. Sie selbst sieht ihr Alter nicht als Hindernis für das perfekte Familienglück. Nun ist ihr Baby da. Und es ist laut Management wohlauf.

Große Freude bei Moderatorin Caroline Beil und ihrem Lebensgefährten Philipp Sattler: Ihr erstes gemeinsames Kind ist da! Die 50-Jährige brachte das Mädchen bereits am 26. Juni auf die Welt, wie das Management auf Nachfrage bestätigte. Mutter und Kind seien wohlauf, die Geburt sei problemlos verlaufen. "Nun ist das Familienglück perfekt und die ganze Familie freut sich über dieses kleine Wunder!", hieß es.

Die 50-Jährige hatte im Februar mit ihrer späten Schwangerschaft für reichlich Wirbel gesorgt. "Es ist etwas ganz Besonderes, mit 50 noch einmal schwanger zu werden. Ein riesengroßes Glück, ein Wunder, das wir dankbar und mit freudigem Herzen annehmen", sagte sie damals dem Magazin "Bunte" - und versuchte auf diese Weise den Kritikern zuvor zu kommen. Das Paar machte kein Geheimnis daraus, dass sie mit künstlicher Befruchtung nachgeholfen haben.

Trotzdem zeigte sich Beil überrascht von den teils gehässigen Kommentaren in sozialen Medien. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung kritisierte sie, dass bei Männern und Frauen, die in einem gewissen Alter noch einmal Eltern werden, mit zweierlei Maß gemessen wird. "Dass ich als Frau mit 50 Jahren Mutter werde, wird hingegen nicht nur kritisiert, sondern auf einer Ebene thematisiert, die verbal ausufert", sagte Beil. "Offensichtlich ist Emanzipation noch nicht da, wo sie sein sollte."

Während es für den 34-jährigen Philipp Sattler das erste Kind ist, ist Beil bereits Mutter. Aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Pete Dwojak stammt ihr Sohn David Maria, der 2009 auf die Welt kam. Der Name des Babys ist bislang noch nicht bekannt. Beil ist überzeugt davon, dass es für ihre Tochter keine Rolle spielen wird, wie alt ihre Mutter ist. "Klar bin ich 70, wenn das Kind 20 ist. So what?", fragte sie. "Elternliebe hat nichts mit dem Alter zu tun."

